Iz sirotišta do vrha modne industrije: Njezin klasik i danas imaju gotovo sve žene

Malo je osoba koje su toliko snažno obilježile svijet mode kao francuska dizajnerica čije se kreacije i danas smatraju simbolom bezvremenske elegancije.

19. kolovoza 1883. godine, u francuskom Saumuru rođena je Gabrielle Bonheur Chanel, žena koju će svijet upoznati pod nadimkom Coco Chanel. Njezin život bio je daleko od glamura kojim se kasnije okružila, a upravo su teška iskustva iz djetinjstva oblikovala njezin karakter i ambicije.

Coco Chanel Foto: k09 / Zuma Press / Profimedia

Nakon smrti majke, kada je imala samo 11 godina, otac ju je ostavio zajedno sa sestrama u sirotištu koje su vodile časne sestre u Aubazineu. Upravo ondje naučila je osnove šivanja, vještinu koja će joj kasnije otvoriti vrata svijeta mode. Povjesničari ističu da su jednostavne linije samostanske arhitekture i crno-bijela estetika tog mjesta ostavili trag i na njezinu kasnijem dizajnerskom izričaju.

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Prije nego što je postala modna kreatorica, okušala se kao pjevačica u kavanama i kabareima. Tamo je često izvodila pjesme poput ''Qui Qu'a Vu Coco'', zbog čega je dobila nadimak Coco, koji je zadržala do kraja života.

Coco Chanel Foto: Screenshot

Početkom 20. stoljeća otvorila je svoju prvu trgovinu šeširima u Parizu, a ubrzo je počela izrađivati i odjeću. U vrijeme kada su žene nosile steznike i raskošne haljine, Chanel je ponudila potpuno drukčiju viziju mode. Zagovarala je jednostavnost, udobnost i funkcionalnost, koristeći materijale poput žerseja, koji su se tada rijetko viđali u visokoj modi. Njezini krojevi ženama su omogućili veću slobodu pokreta, što je predstavljalo pravu modnu revoluciju.

Coco Chanel Foto: Hatami / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jedan od njezinih najvećih poslovnih uspjeha stigao je 1921. godine lansiranjem parfema ''Chanel No. 5'', razvijenog u suradnji s parfumerom Ernestom Beauxom. Chanel je željela miris koji neće podsjećati na jedan cvijet, nego na ženu, a prema općeprihvaćenoj priči upravo je peti uzorak među ponuđenima odabrala za proizvodnju. Parfem je ubrzo postao jedan od najpoznatijih i najprodavanijih na svijetu.

Coco Chanel Foto: Screenshot

Nekoliko godina poslije, 1926., predstavila je još jedan komad koji će obilježiti modnu povijest – malu crnu haljinu. Američki ''Vogue'' tada ju je usporedio s automobilom ''Ford'' Model T zbog njezine univerzalnosti i bezvremenskog karaktera. Gotovo stoljeće kasnije taj se odjevni predmet i dalje smatra nezaobilaznim dijelom ženskog ormara.

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Ni njezin privatni život nije prolazio bez interesa javnosti. Iako se nikada nije udala, bila je u vezama s nekoliko utjecajnih muškaraca. Najvažniji među njima bio je britanski poduzetnik Arthur ''Boy'' Capel, koji joj je pomogao financirati prve poslovne pothvate. Kasnije su je povezivali i s francuskim pjesnikom Pierreom Reverdyjem te ruskim skladateljem Igorom Stravinskim, iako su pojedini detalji tih odnosa ostali predmet rasprava među biografima.

Coco Chanel Foto: Screenshot

Gabrielle ''Coco'' Chanel preminula je 10. siječnja 1971. godine u pariškom hotelu ''Ritz'', u kojem je godinama živjela. Iza sebe je ostavila modno nasljeđe koje i danas oblikuje suvremeni dizajn. Mala crna haljina, tvid kostimi, prošivene torbice i ''Chanel No. 5'' ostali su simboli elegancije koji uspješno odolijevaju prolaznosti trendova.

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