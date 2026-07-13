Zvijezda Kumova nakon dugo godina odlučila se na za nju velik korak!

Ecija Ojdanić nakon naporne televizijske i kazališne sezone odlazi na prvi 40-dnevni godišnji odmor nakon mnogo godina, priznajući da je kao radoholičarka napokon morala stati.

Zvijezda serije "Kumovi" Ecija Ojdanić odlučila je pritisnuti kočnicu nakon iznimno zahtjevne radne godine. Na društvenim mrežama podijelila je fotografije i video u elegantnoj crvenoj haljini te otkrila da prvi put nakon dugo godina odlazi na čak 40 dana godišnjeg odmora.

Na objavi je pozirala nasmijana na travnjaku, vrteći se u dugoj crvenoj haljini s visokim prorezom i otvorenim leđima, a uz objavu je iskreno priznala da joj je predah itekako potreban.

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"Šesta sezona 'Kumova', druga sezona 'Blažen među ženama', polusezona u mom najdražem kazalištu Moruzgva... a sad, 40 dana bez glume, molim! Samo odmorko, obitelj, prijatelji, trčanje… i tko zna što", napisala je Ecija.

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Posebno je istaknula da joj je ovo prvi takav odmor nakon mnogo godina, priznajući koliko ju je tempo rada iscrpio.

Ecija Ojdanić - 3 Foto: Instagram Screenshot

"Prvi put nakon ne znam koliko godina, radoholičarka sebe šalje na godišnji odmor od 40 dana. Dakle, voda je došla do grla", poručila je glumica.

Ecija Ojdanić - 1 Foto: Instagram Screenshot

Ecija Ojdanić - 2 Foto: Instagram Screenshot

Pratitelji su joj u komentarima poželjeli zasluženi odmor, ističući kako se iza nje nalazi iznimno uspješna sezona obilježena snimanjem popularnih serija i kazališnim predstavama.

Sudeći prema njezinim riječima, sljedećih 40 dana bit će rezervirano isključivo za odmor, druženje s najbližima i punjenje baterija prije novih glumačkih izazova.

Svih njezinih uloga u serijama Nove TV prisjetite se OVDJE.

Kako izgleda njezina sestra, pogledajte OVDJE.

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