Više od dva milijuna pregleda: Naša vizažistica pohvalila se uspjehom snimke s Haalandom!

Marina Mamić pohvalila se da je njezina viralna make-up transformacija u nogometaša Erlinga Haalanda na društvenim mrežama premašila dva milijuna pregleda.

Marina Mamić ponovno je dokazala zašto je jedna od najpoznatijih make-up umjetnica na domaćim društvenim mrežama.

Njezina viralna transformacija u norvešku nogometnu zvijezdu Erlinga Haalanda netom uoči utakmice Norveške i Engleske u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva oduševila je milijune korisnika, a sada se pohvalila i impresivnim rezultatom.

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Marina Mamić - 5 Foto: Instagram Screenshot

Marina Mamić - 1 Foto: Instagram Screenshot

Na Instagram Storyju otkrila je kako je video u kojem se, uz pomoć šminke i posebnih tehnika, pretvorila u napadača Manchester Cityja pregledan više od dva milijuna puta. Uz snimku statistike kratko je napisala: "2 milijuna pregleda", dodavši emotikone iznenađenja i srca.

U međuvremenu, broj pregleda prešao je 2,7 milijuna.

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Riječ je o jednoj od njezinih najupečatljivijih transformacija posljednjih mjeseci. Marina je vjerno rekreirala Haalandov prepoznatljiv izgled – od plave kose i karakterističnih crta lica pa sve do nogometnog dresa – još jednom pokazavši zašto njezini videi redovito privlače pažnju publike diljem svijeta.

Njezine transformacije već godinama osvajaju društvene mreže, a tijekom karijere utjelovila je brojne svjetski poznate osobe iz svijeta glazbe, filma, sporta i showbusinessa.

Marina Mamić Foto: Instagram Screenshot

Marina Mamić - 3 Foto: Instagram Screenshot

Velika gledanost Haalandove transformacije samo je još jedna potvrda da njezin talent prepoznaje publika daleko izvan granica Hrvatske.

Prije nekoliko mjeseci Marini se javio i Käärijä, a zašto, pogledajte OVDJE.

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