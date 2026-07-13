Što su kršćanski volonteri i časne sestre radili među partijanerima na Ultri?

Treća večer Ultra Europe festivala donijela je spektakularnu završnicu u splitskom Parku mladeži, gdje su tisuće posjetitelja uz vrhunske DJ-eve, impresivne svjetlosne efekte i maštovite outfite ispratile još jedno izdanje jednog od najvećih svjetskih festivala elektroničke glazbe.
Posljednja večer ovogodišnjeg Ultra Europe festivala pretvorila je splitski Park mladeži u najveći plesni podij na Jadranu. Tisuće posjetitelja iz svih krajeva svijeta još jednom su ispunile festivalski prostor, a atmosfera nije jenjavala do ranih jutarnjih sati.3 vijesti o kojima se priča veliko slavlje! Starija kći Rakitićevih izrasla je u pravu ljepoticu, ponosni roditelji nisu skrivali emocije! imaju trojicu sinova Jedna od najljepših žena 90-ih napokon se udala za ljubav svog života, čekali su čak 25 godina pravi tinejdžer Princ George na trenutak je zaboravio da ga prate kamere, prizor je mnoge nasmijao
Treći festivalski dan donio je završnicu ispunjenu vrhunskim DJ nastupima, impresivnom produkcijom i nezaobilaznim vatrenim efektima koji su obilježili svaku večer festivala.
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Treća večer Ultra Music 2026. - 10 Foto: Sasa Buric / CROPIX
Treća večer Ultra Music 2026. - 9 Foto: Sasa Buric / CROPIX
Na glavnoj pozornici publiku su rasplesali neka od najvećih imena elektroničke glazbe, među kojima su bili FISHER i Martin Garrix, dok su ljubitelji tvrđeg zvuka svoje mjesto pronašli na RESISTANCE pozornici uz Saru Landry i I Hate Models.
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Sudeći prema prizorima s festivala, energija nije popuštala ni nakon tri dana partijanja. Publika je uglas pjevala, skakala uz ritmove elektroničke glazbe i mobitelima bilježila svaki trenutak spektakularnog light showa.
Treća večer Ultra Music 2026. - 1 Foto: Sasa Buric / CROPIX
Treća večer Ultra Music 2026. - 2 Foto: Sasa Buric / CROPIX
Posebnu pažnju ponovno su privukli maštoviti festivalski outfiti. Posjetitelji su na završnu večer stigli u kostimima inspiriranima popularnim likovima iz filmova i crtića, svjetlucavim kombinacijama, šljokicama, upečatljivim pokrivalima za glavu i neizostavnim modnim dodacima po kojima je Ultra već godinama prepoznatljiva. Na fotografijama se mogu vidjeti i brojne zastave država iz kojih su stigli posjetitelji, potvrđujući još jednom međunarodni karakter festivala.
Treća večer Ultra Music 2026. - 11 Foto: Sasa Buric / CROPIX
Treća večer Ultra Music 2026. - 8 Foto: Sasa Buric / CROPIX
Tisuće partijanera su tijekom dolaska na Park mladeži dočekivali - volonteri kršćanske zajednice. Ovo nije prvi puta da su svećenici i volonteri splitskih kršćanskih udruga imali svoj štand kako bi sudionicima Ultre davali besplatne bočice vode, ali i pomalo popričali o različitim temama.
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"Došli smo podijeliti vodu ljudima kojima je potrebno, kad se napiju treba im da se osvježe. Dijelimo i Evanđelje, kršćani smo, vjerujemo u Krista, moramo dijeliti ljubav", ispričao je Anđelo, jedan od volontera. "Radosni su i sretni, drago im je da imamo štand s vodom jer unutra je voda skupa."
Treća večer Ultra Music 2026. - 1 Foto: Sasa Buric / CROPIX
Treća večer Ultra Music 2026. - 2 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Dodao je da ima i ljutih posjetitelja jer nisu vjerovali da je besplatno: "Ljuti su i jer nije droga ili nešto."
Vatrometi, plameni efekti i golemi LED ekrani dodatno su podigli atmosferu, dok je publika gotovo bez predaha plesala ispred glavne pozornice. Mnogi su posljednje sate festivala iskoristili za zajedničke fotografije i oproštaj od još jednog izdanja koje je Split ponovno pretvorilo u svjetsko središte elektroničke glazbe.
Treća večer Ultra Music 2026. - 2 Foto: Sasa Buric / CROPIX
Treća večer Ultra Music 2026. - 2 Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Iako je trodnevni program u Parku mladeži završen, festivalska priča se nastavlja kroz Destination ULTRA događanja na hrvatskim otocima, gdje će dio izvođača i posjetitelja nastaviti slavlje tijekom narednih dana.
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