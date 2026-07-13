Što su kršćanski volonteri i časne sestre radili među partijanerima na Ultri?

Treća večer Ultra Europe festivala donijela je spektakularnu završnicu u splitskom Parku mladeži, gdje su tisuće posjetitelja uz vrhunske DJ-eve, impresivne svjetlosne efekte i maštovite outfite ispratile još jedno izdanje jednog od najvećih svjetskih festivala elektroničke glazbe.

Posljednja večer ovogodišnjeg Ultra Europe festivala pretvorila je splitski Park mladeži u najveći plesni podij na Jadranu. Tisuće posjetitelja iz svih krajeva svijeta još jednom su ispunile festivalski prostor, a atmosfera nije jenjavala do ranih jutarnjih sati.

Treći festivalski dan donio je završnicu ispunjenu vrhunskim DJ nastupima, impresivnom produkcijom i nezaobilaznim vatrenim efektima koji su obilježili svaku večer festivala.

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Treća večer Ultra Music 2026. - 10 Foto: Sasa Buric / CROPIX

Treća večer Ultra Music 2026. - 9 Foto: Sasa Buric / CROPIX

Na glavnoj pozornici publiku su rasplesali neka od najvećih imena elektroničke glazbe, među kojima su bili FISHER i Martin Garrix, dok su ljubitelji tvrđeg zvuka svoje mjesto pronašli na RESISTANCE pozornici uz Saru Landry i I Hate Models.

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Sudeći prema prizorima s festivala, energija nije popuštala ni nakon tri dana partijanja. Publika je uglas pjevala, skakala uz ritmove elektroničke glazbe i mobitelima bilježila svaki trenutak spektakularnog light showa.

Treća večer Ultra Music 2026. - 1 Foto: Sasa Buric / CROPIX

Treća večer Ultra Music 2026. - 2 Foto: Sasa Buric / CROPIX

Posebnu pažnju ponovno su privukli maštoviti festivalski outfiti. Posjetitelji su na završnu večer stigli u kostimima inspiriranima popularnim likovima iz filmova i crtića, svjetlucavim kombinacijama, šljokicama, upečatljivim pokrivalima za glavu i neizostavnim modnim dodacima po kojima je Ultra već godinama prepoznatljiva. Na fotografijama se mogu vidjeti i brojne zastave država iz kojih su stigli posjetitelji, potvrđujući još jednom međunarodni karakter festivala.

Treća večer Ultra Music 2026. - 11 Foto: Sasa Buric / CROPIX

Treća večer Ultra Music 2026. - 8 Foto: Sasa Buric / CROPIX

Tisuće partijanera su tijekom dolaska na Park mladeži dočekivali - volonteri kršćanske zajednice. Ovo nije prvi puta da su svećenici i volonteri splitskih kršćanskih udruga imali svoj štand kako bi sudionicima Ultre davali besplatne bočice vode, ali i pomalo popričali o različitim temama.

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"Došli smo podijeliti vodu ljudima kojima je potrebno, kad se napiju treba im da se osvježe. Dijelimo i Evanđelje, kršćani smo, vjerujemo u Krista, moramo dijeliti ljubav", ispričao je Anđelo, jedan od volontera. "Radosni su i sretni, drago im je da imamo štand s vodom jer unutra je voda skupa."

Treća večer Ultra Music 2026. - 1 Foto: Sasa Buric / CROPIX

Treća večer Ultra Music 2026. - 2 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Dodao je da ima i ljutih posjetitelja jer nisu vjerovali da je besplatno: "Ljuti su i jer nije droga ili nešto."

Vatrometi, plameni efekti i golemi LED ekrani dodatno su podigli atmosferu, dok je publika gotovo bez predaha plesala ispred glavne pozornice. Mnogi su posljednje sate festivala iskoristili za zajedničke fotografije i oproštaj od još jednog izdanja koje je Split ponovno pretvorilo u svjetsko središte elektroničke glazbe.

Treća večer Ultra Music 2026. - 2 Foto: Sasa Buric / CROPIX

Treća večer Ultra Music 2026. - 2 Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Iako je trodnevni program u Parku mladeži završen, festivalska priča se nastavlja kroz Destination ULTRA događanja na hrvatskim otocima, gdje će dio izvođača i posjetitelja nastaviti slavlje tijekom narednih dana.

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