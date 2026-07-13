Preminula filmska zvijezda, milijuni će ga zauvijek pamtiti po ovom filmskom hitu

Glumac Sam Neill, zvijezda franšize "Jurassic Park", preminuo je u dobi od 78 godina samo nekoliko mjeseci nakon što je objavio da je pobijedio rak krvi, ostavivši iza sebe bogatu filmsku karijeru i milijune obožavatelja diljem svijeta.

Filmski svijet oprostio se od Sama Neilla, novozelandskog glumca kojeg će milijuni gledatelja zauvijek pamtiti kao dr. Alana Granta iz kultne franšize "Jurassic Park".

Glumac je preminuo u dobi od 78 godina u Sydneyju, a njegova obitelj potvrdila je da je smrt bila iznenadna i neočekivana.

Sam Neill - 3 Foto: Profimedia

U emotivnom priopćenju obitelj je navela kako je Neill preminuo okružen najbližima te zahvalila liječnicima i osoblju privatne bolnice St. Vincent's na skrbi koju su mu pružali.

Istaknuli su i kako im je utjeha to što je glumac u trenutku smrti bio bez raka, nakon višegodišnje borbe s teškom bolešću.

Sam Neill - 1 Foto: Profimedia

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Samo nekoliko mjeseci ranije Neill je javnosti otkrio da je pobijedio angioimunoblastični T-stanični limfom, rijedak oblik raka krvi s kojim se borio gotovo pet godina. Nakon što je kemoterapija prestala djelovati, život mu je spasila inovativna terapija CAR T-stanicama, zahvaljujući kojoj su liječnici ustanovili da u njegovu tijelu više nema tragova bolesti. Tada je optimistično poručio kako je "vrijeme da snimi još jedan film".

Sam Neill - 5 Foto: Profimedia

Neill je o svojoj bolesti prvi put javno progovorio 2023. godine, otkrivši da mu je dijagnoza postavljena tijekom promocije filma "Jurassic World Dominion", u kojem se ponovno vratio ulozi paleontologa Alana Granta uz Lauru Dern i Jeffa Goldbluma. Unatoč teškoj dijagnozi, često je isticao da se smrti ne boji, već da ga žalosti pomisao na sve ono što još želi doživjeti i ostvariti.

Sam Neill - 6 Foto: Profimedia

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Tijekom bogate karijere Sam Neill ostvario je brojne zapažene uloge u filmovima "The Piano", "The Hunt for Red October", "Event Horizon", "Dead Calm" te serijama "Peaky Blinders" i "The Tudors", no upravo će ga uloga hrabrog znanstvenika koji se suočava s dinosaurima učiniti jednom od najomiljenijih filmskih zvijezda svoje generacije.

Sam Neill - 2 Foto: Profimedia

Osim glume, bio je i uspješan vinar te autor memoara Did I Ever Tell You This?, u kojima je otvoreno progovorio o životu, karijeri i borbi s bolešću.

Sam Neill - 4 Foto: Profimedia

Vijest o njegovoj smrti rastužila je obožavatelje diljem svijeta, koji se od glumca opraštaju prisjećajući se njegovih nezaboravnih uloga i poruka optimizma kojima je nadahnjivao mnoge tijekom svoje borbe s rakom.

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