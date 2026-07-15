Naprasno prekinut koncert Miroslava Ilića u okolici Varaždina, policija otkrila sumnjiv detalj?

Koncert Miroslava Ilića u Svibovcu Podravskom, koji je okupio brojne ljubitelje njegove glazbe, prekinut je zbog iznenadnog nestanka struje, a policijska istraga otkrila je da uzrok nije bio običan kvar, već oštećenje dalekovoda za koje se sumnja da je namjerno izazvano.

Koncert Miroslava Ilića u Svibovcu Podravskom, održan u sklopu proslave Dana svetog Benedikta, u subotu navečer prekinut je na potpuno neočekivan način. Oko 22 sata cijelo je mjesto ostalo bez električne energije, a ono što se isprva činilo kao običan kvar ubrzo je dobilo ozbiljniji epilog.

Naime, policija je potvrdila da je nepoznata osoba oštetila dalekovod, zbog čega se među mještanima pojavila sumnja da je netko namjerno pokušao prekinuti nastup popularnog srpskog folk pjevača u okolici Varaždina, prenosi RTL.

Miroslav Ilić u Areni Zagreb Foto: Matija Habljak/Pixsell

Iz Policijske uprave varaždinske navode kako je počinitelj oštetio metalni ormarić na dalekovodnom stupu te podizanjem ručke uzemljio električni vod pod naponom, što je izazvalo prekid opskrbe električnom energijom u dijelu naselja. Policija provodi kriminalističko istraživanje i traga za odgovornom osobom, kojoj u slučaju dokazivanja krivnje prijeti kazna zatvora do pet godina zbog oštećenja javne infrastrukture.

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Na incident se osvrnuo i Ilićev menadžer Saša Mirković, koji je istaknuo kako očekuje da nadležna tijela rasvijetle cijeli slučaj.

"Miroslav i ja podržavamo rad istražnih organa i neka utvrde što je zapravo netko htio napraviti. Ali, naš odnos nitko ne može poremetiti i volimo vas apsolutno sve", izjavio je.

Miroslav Ilić u Areni Zagreb - 3 Foto: PR

Koncert je bio dio višednevne manifestacije koju je organizirala Općina Sračinec, a program je uključivao gastro sajam, folklorne nastupe i seoske igre. Predsjednik Općinskog vijeća Krunoslav Lukačić najoštrije je osudio incident.

"Svi su ovdje dobrodošli, bilo je i rocka, bilo je i domaće glazbe, a bio je naravno i Miroslav Ilić. Želim osuditi ovaj čin, taj čin nije demokracija, to je djelovanje protiv ljudi i imovine. Ukoliko se pokaže i istraga utvrdi da je to namjeran čin, očekujem da se i pravosudna tijela uključe i da se osudi počinitelj jer ovaj čin ne pokazuje kakvi su ljudi ovdje, nego pokazuje kakav je to pojedinac", rekao je.

Miroslav Ilić u Areni Zagreb - 1 Foto: PR

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Unatoč prekidu nastupa i potpunom mraku, okupljeni nisu dopustili da im večer bude pokvarena. Bez razglasa i rasvjete nastavili su pjevati zajedno još dugo nakon što je koncert službeno završio.

Podsjetimo, Ilić je u listopadu nastupio i u zagrebačkoj Areni, kako je bilo prisjetite se OVDJE.

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