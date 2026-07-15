Znate li gdje je planula ljubav premijera Andreja Plenkovića i njegove supruge Ane?

Jedan od rijetkih zajedničkih javnih izlazaka Andreja Plenkovića i njegove supruge Ane dogodio se u Parizu, gdje su zajedno prisustvovali tradicionalnoj vojnoj paradi povodom Dana Bastille.

Hrvatski premijer Andrej Plenković stigao je u Pariz na tradicionalnu vojnu paradu povodom Dana Bastille, a na svečanosti mu se pridružila i supruga Ana Maslać Plenković. Njihovo zajedničko pojavljivanje u javnosti prava je rijetkost, pa ne čudi što je upravo Ana ponovno privukla veliku pozornost.

Samozatajna supruga hrvatskog premijera za ovu je prigodu odabrala elegantnu ružičastu haljinu bez rukava, uz podignutu kosu u profinjenu punđu, decentan nakit i velike crne sunčane naočale. Minimalističkim, ali vrlo efektnim izdanjem još je jednom pokazala zašto se njezina rijetka javna pojavljivanja redovito komentiraju.

Andrej Plenković i Ana Maslać Plenković - 3 Foto: Blondet Eliot/ABACA

Andrej Plenković i Ana Maslać Plenković - 2 Foto: Blondet Eliot/ABACA

Ana Maslać Plenković poznata je po tome da privatni život uspješno drži podalje od očiju javnosti. Po struci je pravnica, a s Andrejem Plenkovićem upoznala se 2007. godine u Hrvatskom saboru, gdje je radila. Vjenčali su se 2014. godine i imaju troje djece – sinove Marija i Ivana te kćer Milu. Upravo zbog toga svaki njihov zajednički izlazak izaziva velik interes javnosti.

Andrej Plenković i Ana Maslać Plenković - 3 Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Andrej Plenković i Ana Maslać Plenković - 4 Foto: Profimedia

Posljednjih tjedana Ana je bila u središtu pozornosti i nakon obiteljskog posjeta Drinovcima u Bosni i Hercegovini.

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Na ovogodišnjoj proslavi francuskog nacionalnog praznika supružnici Plenković ponovno su pokazali skladan i elegantan nastup, a njihove fotografije s Elizejskih poljana brzo su obišle domaće i strane medije.

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