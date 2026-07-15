Amerikanac koji je u Hrvatskoj obnovio kuću od 5000 eura sad se bacio na novi projekt!

Američki influencer Justus Reid odlučio je zahvaliti lokalnoj zajednici koja mu je pomogla obnoviti kuću kupljenu za 5000 eura tako što je započeo obnovu zapuštenog seoskog igrališta, uz pomoć susjeda i oduševljenje djece iz mjesta.

Američki influencer Justus Reid, koji je osvojio simpatije brojnih pratitelja nakon što je u Hrvatskoj kupio kuću za samo 5000 eura i počeo je vlastitim rukama obnavljati, odlučio je uzvratiti dobro djelo lokalnoj zajednici koja mu je tijekom radova nesebično pomagala.

U novom videu pokazao je kako je započeo obnovu malog seoskog igrališta koje svakodnevno prolazi, a koje je godinama bilo zapušteno.

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Justus Reid - 3 Foto: Instagram Screenshot

Justus Reid Foto: Instagram

Justus Reid - 7 Foto: TikTok Screenshot

"Moju kuću izgradila je mala seoska zajednica, a sada je red na meni da izgradim nešto za njih", poručio je na početku videa. Pokazao je kako je igralište bilo u lošem stanju – stare i izblijedjele ljuljačke, klackalica s odlomljenim sjedalom i bez ručki, dotrajali košarkaški koš te improvizirana sjedala u sjenici. Odlučio je sve to promijeniti pa je prvo postavio nova sjedala na ljuljačke, a nije dugo trebalo da ih ispune djeca iz susjedstva koja su znatiželjno promatrala radove.

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Potom se prihvatio obnove košarkaškog koša. Uz pomoć sumještana skinuo je stari obruč, postavio novu ploču i pripremio konstrukciju za novi koš. Kako kaže, u selu je gotovo nemoguće bilo što raditi sam jer se uvijek netko pojavi kako bi pomogao. Upravo je ta zajednička atmosfera, priznaje, jedan od razloga zbog kojih je poželio vratiti uslugu ljudima koji su ga prihvatili.

Justus Reid - 2 Foto: Instagram Screenshot

Justus Reid - 1 Foto: Instagram Screenshot

Na red je stigla i stara klackalica koju je odvezao u radionicu susjed Mateo. Budući da mu isti susjed izrađuje i stepenice za kuću, zamolio ga je da od ostataka hrastovine napravi nova sjedala. Nakon brušenja, bojanja i ugradnje novih ručki, obnovljena klackalica vraćena je na igralište i ponovno stavljena u funkciju.

Justus Reid - 4 Foto: Instagram Screenshot

Justus Reid - 5 Foto: Instagram Screenshot

Justus Reid - 9 Foto: Instagram Screenshot

Iako posao još nije gotov – teren tek treba iscrtati, koš dodatno učvrstiti, a sjenicu urediti – Justus je poručio da je ovo tek prvi dio projekta obnove.

Sudeći prema reakcijama djece koja su odmah pohrlila isprobati nove ljuljačke, njegov trud već je uljepšao svakodnevicu malim stanovnicima mjesta u kojem je pronašao novi dom.

Nakon što je nedavno završio renovaciju klijeti od 5000 eura, upustio se u novi projekt - obnovu bunkera od 8000 eura. Više o tome pogledajte OVDJE.

Koliko je ukupno potrošio na renovaciju, pogledajte OVDJE.

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