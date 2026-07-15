Meghan Markle stiže u MasterChef! Njezin angažman već je izazvao lavinu reakcija

Meghan Markle uskoro će gostovati kao sutkinja u australskom MasterChefu, gdje će natjecateljima zadati izazov pripreme jela dostojnog vojvotkinje, a njezino sudjelovanje već je izazvalo brojne rasprave i kontroverze.

Meghan Markle uskoro će se pojaviti kao gošća sutkinja u australskom izdanju popularnog kulinarskog showa MasterChef Australia, a epizoda će biti emitirana 26. srpnja.

Bivša glumica, koja je vjenčanjem s princom Harryjem dobila titulu vojvotkinje od Sussexa, tijekom izazova od natjecatelja će zatražiti da pripreme jelo dostojno vojvotkinje, koristeći sezonske namirnice i pritom ispričaju osobnu priču kroz svoje tanjure.

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Meghan je epizodu snimila tijekom posjeta Australiji s princem Harryjem u travnju, a priznala je kako nije dvojila oko prihvaćanja poziva.

Meghan Markle i princ Harry - 6 Foto: Instagram Screenshot

Meghan Markle Foto: Profimedia

Princ Harry i Meghan Markle Foto: Afp

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"Privukle su me dvije stvari – ljubav prema hrani i ljubav prema Australiji. Odluka je bila vrlo laka", poručila je u najavi emisije. Natjecatelji će kuhati s namirnicama poput makadamije, prokulica, celera korjenaša, limuna, jabuka, dunja, mandarina i australskog meda, a Meghan će ih potaknuti da u jela utkaju obiteljske uspomene i emocije.

Meghan Markle - 4 Foto: Profimedia

Meghan Markle - 2 Foto: Profimedia

Ipak, njezino gostovanje nije prošlo bez kontroverzi. Australski mediji pišu kako je iza kulisa došlo do nesuglasica nakon što je u promotivnom videu predstavljena kao "kraljevska osoba". Navodno su Meghan i njezin tim ranije zamolili produkciju da se izraz "royal" ne koristi, pa ih je takva najava neugodno iznenadila.

Meghan Markle - 5 Foto: Profimedia

Meghan Markle - 9 Foto: Profimedia

Osim toga, dio gledatelja već je izrazio nezadovoljstvo njezinim angažmanom, tvrdeći da nije profesionalna kuharica te da nema dovoljno kulinarskog iskustva za ocjenjivanje natjecatelja. Drugi, pak, smatraju kako je njezina strast prema kuhanju, lifestyle projektima i emisiji "With Love, Meghan" sasvim dovoljan razlog za gostovanje u jednoj od najgledanijih kulinarskih emisija u Australiji.

Hoće li Meghan osvojiti publiku svojim savjetima i kriterijima ili će njezino gostovanje ostati upamćeno po polemikama, gledatelji će doznati krajem mjeseca, kada će se vojvotkinja prvi put naći u ulozi sutkinje MasterChefa Australia.

Zašto su djeca Harryja i Meghan odjednom na društvenim mrežama, saznajt OVDJE.

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