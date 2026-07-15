Rijetko dijeli ovakve trenutke: Iva Majoli objavila fotografiju sa suprugom Talijanom

Bivša teniska zvijezda Iva Majoli podijelila je s pratiteljima rijedak romantični trenutak sa suprugom Robertom Calegarijem.

Bivša hrvatska tenisačica Iva Majoli raznježila je svoje pratitelje na Instagramu objavivši romantičnu fotografiju na kojoj ljubi supruga, talijanskog poduzetnika Roberta Calegarija.

Uz fotografiju snimljenu ispred prepoznatljivog znaka Wimbledona kratko je napisala "Moja ljubav" te dodala dva emotikona crvenog srca.

Iva Majoli i Roberto Calegari - 2 Foto: Instagram

Iva i Roberto Calegari vjenčali su se u listopadu 2022. godine u Milanu, a svoju ljubav uglavnom drže podalje od očiju javnosti. Ipak, povremeno zajedno dolaze na javna događanja. Nedavno su se tako pojavili na proslavi 250. godišnjice američke neovisnosti, koju je u jednom splitskom hotelu organizirala američka veleposlanica u Hrvatskoj Nicole McGraw.

Iva Majoli sa suprugom Robertom Foto: Marko Prpic/PIXSELL

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Za njezinu vezu s Talijanom doznalo se tijekom ljeta 2021. godine, no nije poznato koliko su prije toga bili zajedno.

Iva Majoli i supug Foto: Instagram

Iz prijašnjeg braka sa Stipom Marićem, od kojeg se razvela 2012. nakon šest godina braka, Iva ima kćer Miju. Miju je godinama držala podalje od javnosti, ali u posljednje vrijeme često je pokazuje. Kako djevojka izgleda, pogledajte OVDJE.

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