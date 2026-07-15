Pobjednik regionalnog showa iznenadio javnost, sretnu vijest uspio je sačuvati u tajnosti

Pobjednik "Zvezda Granda" Anid Ćušić, kojeg među ostalima podržavaju i poznaju hrvatski nogometaši poput Ivana Rakitića, Matea Kovačića i Mislava Oršića i njegova supruga Emina dobili su drugu kćer Saru.

Bosanskohercegovački pjevač Anid Ćušić, pobjednik 12. sezone "Zvezda Granda", ima velik razlog za slavlje.

Sa suprugom Eminom dobio je drugo dijete, još jednu djevojčicu kojoj su ponosni roditelji dali ime Sara. Vijest je mnoge iznenadila jer javnost nije ni znala da par očekuje prinovu.

"Lala je dobila pojačanje, a za koji dan ćemo vidjeti uz koju pjesmu i pjevača će Sara uživati", napisao je Anid. Sara je tako postala mlađa sestra njihove prve kćeri, rođene prošle godine, a brojne čestitke odmah su preplavile njegove profile.

Anid Ćusić - 2 Foto: Instagram

Anid je rođen 1997. godine u Mostaru, a glazbom se bavi od djetinjstva. Završio je glazbenu školu, svirao klavir i harmoniku te nastupao s lokalnim bendovima prije nego što je 2018. godine pobijedio u "Zvezdama Granda". Nakon pobjede izgradio je uspješnu karijeru diljem regije, a publika ga poznaje po spoju modernog i tradicionalnog narodnog repertoara.

Anid Ćusić - 3 Foto: Instagram

Anid Ćusić - 5 Foto: Instagram

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Osim glazbe, velika ljubav mu je i nogomet. Poznato je da skuplja nogometne dresove i često objavljuje fotografije s nogometašima, a tijekom godina družio se s više hrvatskih reprezentativaca. Među njima su Ivan Rakitić, Mateo Kovačić i Mislav Oršić, dok je viđen i u društvu bosanskohercegovačkog reprezentativca Rade Krunića.

Iako nema potvrde da ga svi redovito slušaju, upravo su ta prijateljstva i zajedničke fotografije razlog zbog kojeg ga se često povezuje s nogometnim krugovima.

Anid Ćusić - 4 Foto: Instagram

Daleko od estradnih skandala, Anid danas najveći naglasak stavlja na obiteljski život. Nakon tajnog vjenčanja s Eminom u Mostaru i osnivanja obitelji, čini se da mu je upravo uloga supruga i oca postala najvažnija, a rođenje male Sare zaokružilo je jedno od najsretnijih razdoblja u njegovu životu.

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