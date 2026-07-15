Sa samo 19 godina ruši rekorde: Po čemu je poznat novi hrvatski nogometni biser?

Luka Vušković, jedan od najvećih hrvatskih nogometnih talenata, od rekordnog transfera iz Hajduka u Tottenham i novog prelaska u Brighton izgradio je impresivnu karijeru, a uz podršku nogometne obitelji i brata Marija danas slovi za jednog od najperspektivnijih stopera svijeta.

Luka Vušković već se godinama smatra jednim od najvećih talenata koje je hrvatski nogomet iznjedrio u posljednjem desetljeću.

Sa samo 19 godina iza sebe već ima nastupe za Hajduk, Tottenham, nekoliko uspješnih posudbi, debi za hrvatsku reprezentaciju te rekordni transfer u Brighton, koji ga je doveo na višegodišnji ugovor u jednom od najvećih poslova u povijesti kluba.

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Luka Vušković Foto: Justus Stegemann / imago sportfotodienst / Profimedia

Luka Vušković - 3 Foto: Damir Skomrlj/Cropix

Luka je rođen 24. veljače 2007. u Splitu, a nogomet mu je praktički bio predodređen. Dolazi iz obitelji u kojoj se nogomet prenosi generacijama – otac Danijel bivši je nogometaš Hajduka i trener u omladinskoj školi splitskog kluba, djed Mario također je igrao nogomet, pradjed Marko bio je igrač Hajduka, dok su i brojni članovi šire obitelji povezani s klubom.

Posebno je poznata njegova povezanost sa starijim bratom Marijom Vuškovićem, također stoperom, koji je nakon odlaska iz Hajduka igrao za njemački HSV. Njegovu je karijeru zaustavila višegodišnja suspenzija zbog dopinškog slučaja, a Luka je više puta isticao koliko mu brat znači u razvoju i koliko mu pomaže savjetima.

U Hajdukovu školu nogometa stigao je kao dječak, a vrlo brzo počeo je iskakati od svojih vršnjaka. Već sa 16 godina debitirao je za prvu momčad Hajduka i postao najmlađi debitant u povijesti splitskog kluba te jedan od najmlađih igrača koji su ikada nastupili u SuperSport HNL-u.

Iako je igrao na poziciji stopera, često je zabijao pogotke, dominirao u skoku i pokazivao nevjerojatnu mirnoću s loptom, zbog čega su ga europski skauti počeli pratiti još kao petnaestogodišnjaka.

Luka Vušković - 4 Foto: Boris Kovacev/Cropix

Luka Vušković - 18 Foto: Profimedia

Mario i Luka Vušković Foto: Instagram/Mario Vušković

U rujnu 2023. Tottenham Hotspur dogovorio je njegov transfer iz Hajduka za oko 12 milijuna eura, uz mogućnost dodatnih bonusa. Zbog FIFA-inih pravila u London nije mogao preseliti odmah, nego tek nakon što je postao punoljetan.

U međuvremenu je iskustvo skupljao na posudbama. Prvo je igrao za poljski Radomiak Radom, zatim za belgijski Westerlo, gdje je kao stoper postigao čak sedam pogodaka u prvenstvu, a potom i za njemački HSV. Upravo je sezona u Hamburgu bila prekretnica – zabio je šest golova, izborio mjesto u idealnoj momčadi Bundeslige te privukao interes brojnih europskih velikana.

Luka Vušković - 1 Foto: Profimedia

Luka Vušković - 2 Foto: Profimedia

Iako nikada nije zaigrao službenu utakmicu za Tottenham, njegove izvedbe na posudbama bile su dovoljne da Brighton ovog ljeta sruši vlastiti transferni rekord.

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Engleski klub platio je Tottenhamu početnih 46 milijuna funti, uz dodatne bonuse koji bi posao mogli podići na oko 50 milijuna funti, dok su Spursi zadržali i postotak od buduće prodaje. Brighton je s hrvatskim reprezentativcem potpisao petogodišnji ugovor uz mogućnost produljenja za još jednu sezonu.

Godinama ga opisuju kao modernog stopera koji odlično kombinira visinu (193 centimetra), tehniku i mirnoću u izgradnji igre.

Luka Vušković Foto: DeFodi Images / DeFodi Images / Profimedia

Luka Vušković Foto: via Guliver

Posebno se ističe njegova igra glavom, zbog koje redovito zabija pogotke unatoč tome što igra u obrani, dok su brojni analitičari i treneri uvjereni da može postati jedan od najboljih stopera svoje generacije. Njegove nastupe pomno su pratili i klubovi poput Barcelone, Bayerna i Juventusa prije nego što je Brighton zaključio posao.

Prošao je sve mlađe uzraste hrvatske reprezentacije, a za A vrstu debitirao je 2025. godine u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo protiv Češke. Ubrzo je izborio i mjesto u početnoj postavi kao najmlađi debitant te postigao prvi pogodak za seniorsku reprezentaciju u prijateljskoj utakmici protiv Kolumbije. Bio je dio hrvatske reprezentacije i na Svjetskom prvenstvu 2026., gdje je dodatno skrenuo pozornost europske javnosti.

Za razliku od brojnih mladih nogometnih zvijezda, Luka privatni život drži podalje od medija. Poznato je da je u vezi, jer je jednom prilikom rekao da je njihova zajednička fotografija na njegovim kostobranima, a društvene mreže uglavnom koristi za objave vezane uz nogomet i reprezentaciju.

Luka Vušković Foto: Justus Stegemann / imago sportfotodienst / Profimedia

Luka Vušković - 2 Foto: Boris Kovacev/Cropix

Luka Vušković u dresu Hajduka Foto: Ante Cizmic/Cropix

Ono što je poznato jest da je izrazito vezan uz obitelj, posebno uz brata Marija, s kojim dijeli ljubav prema nogometu. Njihova je obitelj već desetljećima sinonim za Hajduk, a Luka sada ima priliku nastaviti tu priču na najvećoj pozornici – u Premier ligi, gdje će pokušati opravdati status jednog od najskupljih hrvatskih nogometaša svoje generacije.

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