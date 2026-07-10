Pogledajte kako je Majin Bloom opet dokazao da je najveći šarmer među domaćim mališanima

Bloom, sin Maje Šuput, tijekom obiteljskog odmora u Marbelli oduševio je pratitelje bezbrižnim ljetnim trenucima i veselim pozama u luksuznom beach klubu.

Maja Šuput posljednjih dana uživa na odmoru u Marbelli, a najveću pozornost njezinih pratitelja ponovno je ukrao sin Bloom, koji je pokazao koliko uživa u bezbrižnim ljetnim danima na španjolskoj obali.

Pjevačica je na društvenim mrežama podijelila niz fotografija iz luksuznog beach kluba, na kojima je Bloom pozirao s velikim osmijehom na licu.

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Bloom Tatarinov - 5 Foto: Instagram

Bloom Tatarinov - 1 Foto: Instagram

Odjeven u laganu bijelu lanenu kombinaciju i espadrile, mališan je samouvjereno prošetao između ležaljki, a na jednoj fotografiji veselo je pozirao i sjedeći na šarenoj dekorativnoj skulpturi.

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Na drugim fotografijama može se vidjeti kako vrijeme provodi u društvu mame i prijatelja, dok zajedno uživaju u suncu i opuštenoj atmosferi uz more. Bloom je pozirao zagrljen s Majom, koja je za plažni izlazak odabrala upečatljiv kombinezon, a oboje nisu skidali osmijeh s lica.

Bloom Tatarinov - 4 Foto: Instagram

Fotografije otkrivaju da je dječak bio odlično raspoložen tijekom cijelog dana, istraživao je svaki kutak beach kluba i uživao u ljetnim avanturama, dok je Maja još jednom pokazala koliko joj obiteljski trenuci znače.

Bloom Tatarinov - 2 Foto: Instagram

Pratitelji su, očekivano, u komentarima ponovno obasuli Blooma komplimentima, ističući koliko je simpatičan i koliko iz godine u godinu raste, dok su mnogi primijetili da je upravo on postao glavna zvijezda Majinih objava s odmora.

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