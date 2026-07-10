Haaland ili? Pogledajte transformaciju Hrvatice koja je prevarila internet!

Marina Mamić ponovno je oduševila pratitelje nevjerojatnom make-up transformacijom u nogometnu zvijezdu Erlinga Haalanda te ih pozvala da ga označe kako bi video stigao do njega.

Hrvatska vizažistica i influencerica Marina Mamić još je jednom pokazala zašto je mnogi smatraju jednom od najboljih majstorica transformacija.

Nakon što je svojim make-up umijećem utjelovila brojne svjetske zvijezde, ovoga puta odlučila se na nesvakidašnji izazov – pretvorila se u norvešku nogometnu senzaciju Erlinga Haalanda.

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Marina Mamić - 3 Foto: Instagram Screenshot

Marina Mamić - 1 Foto: Instagram Screenshot

U videu koji je objavila na Instagramu Marina je korak po korak pokazala proces transformacije, koristeći šminku kako bi vjerno dočarala prepoznatljive Haalandove crte lica. Uz pažljivo konturiranje, posvijetljene obrve, plave oči i zalizanu plavu kosu, konačni rezultat mnoge je ostavio bez riječi.

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Uz objavu je otkrila da joj je upravo jedan od najboljih napadača današnjice u posljednje vrijeme posebno simpatičan, zbog čega je i odlučila napraviti ovu transformaciju.

"Evo me napokon s novom transformacijom! Moram priznati da mi je Haaland u zadnje vrijeme postao baš simpa, pa sam se odlučila okušati u transformaciji u njega. Nadam se da vam se sviđa! Kolike su šanse da ovaj video dođe do njega?", napisala je Marina.

Marina Mamić - 4 Foto: Instagram Screenshot

Na kraju je pozvala pratitelje da označe Haalanda u komentarima kako bi video možda stigao i do samog nogometaša.

Objava je u kratkom roku prikupila brojne lajkove i oduševljene komentare, a pratitelji su ponovno pohvalili njezinu nevjerojatnu preciznost i talent. Mnogi su priznali da su na trenutak pomislili kako gledaju pravog Haalanda, dok su drugi odmah krenuli označavati norveškog nogometaša u nadi da će vidjeti ovu neobičnu transformaciju.

Marina Mamić - 5 Foto: Instagram Screenshot

Marina Mamić već godinama oduševljava javnost svojim viralnim make-up transformacijama u poznate osobe iz svijeta glazbe, filma, sporta i politike. Upravo zahvaljujući toj kreativnosti stekla je veliku međunarodnu publiku, a njezine objave nerijetko privuku pozornost i samih zvijezda koje utjelovljuje.

Prije nego se transformirala u najboljeg norveškog nogometaša, Marina se transformirala u najboljeg hrvatskog nogometaša. Više pročitajte OVDJE.

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