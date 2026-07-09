Dramatična situacija u domu Lepe Brene, sin tražio pomoć: "Molimo sve..."

Nakon što je tijekom odmora u Grčkoj nestao papagaj obitelji Živojinović iz njihova doma u Beogradu, Lepa Brena i sin Viktor zahvaljujući pomoći građana ubrzo su ga pronašli te se svima zahvalili na podršci i zajedništvu.

Regionalna zvijezda Lepa Brena i njezin sin Viktor Živojinović ovih dana su bili primorani potražiti pomoć.

Naime, dok je obitelj na odmoru u Grčkoj, njihov kućni ljubimac papagaj nestao je iz obiteljskog doma na Bežanijskoj kosi, zbog čega su nudili i novčanu nagradu.

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Viktor Živojinović - 2 Foto: Instagram

"Izgubljena ptica na Bežanijskoj kosi. Molimo sve koji su je vidjeli ili pronašli da se jave. Slijedi nagrada za onoga tko je pronađe ili pruži informaciju koja dovede do njenog pronalaska. Hvala svima na pomoći!", napisali su u objavi.

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Svega nekoliko sati kasnije njihov ljubimac je pronađen, nakon čega su se na društvenim mrežama zahvalili svima koji su sudjelovali u potrazi.

Viktor Živojinović Foto: Instagram Screenshot

Lepa Brena i Viktor Živojinović Foto: Instagram

Lepa Brena i Viktor Živojinović Foto: Instagram

"Ptica je pronađena. Hvala od srca svim prijateljima, poznanicima i dobrim ljudima koji su podijelili objavu, javljali se i pružili podršku. Odazvali ste se u zaista velikom broju i to mi je mnogo značilo u ovim trenucima. Hvala vam na svakoj podjeli, poruci i trudu. Još jednom ste pokazali koliko zajedništvo i dobra volja mogu napraviti razliku", stoji u objavi.

Time je situacija koja je zabrinula cijelu obitelj Živojinović brzo privedena kraju.

Lepa Brena, Viktor Živojinović i Slobodan Živojinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Viktor Živojinović - 1 Foto: Instagram

Viktor i Aleksandar Živojinović Foto: Instagram

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