Razgovarali smo s prekrasnom Hrvaticom koju na Instagramu prati više od 150 tisuća ljudi: ''Ljudi vide otprilike 60 % svega...''

Od plesnih pozornica do vlastitog modnog brenda – Martina Vuletić za Showbuzz otvoreno je govorila o uspjesima, izazovima i planovima za budućnost.

Jedna je od najpoznatijih hrvatskih plesačica, influencerica i poduzetnica, a na Instagramu je prati više od 150 tisuća ljudi.

Martina Vuletić publici je poznata po suradnjama s najvećim regionalnim glazbenim imenima, među kojima je i Senidah, ali i po vlastitom modnom brendu ''Vule-Vous''. U razgovoru za naš portal progovorila je o počecima svoje plesne karijere, ozljedama koje su je gotovo zaustavile, odnosu s publikom te planovima za budućnost.

Martina Vuletić - 14 Foto: Instagram

Ples je dio života Martine Vuletić od najranijih dana, a profesionalni put, kaže, nije započeo jednom velikom odlukom, nego nizom prilika koje su dolazile prirodnim tijekom.

''Svakako ću zauvijek pamtiti svoju prvu plaćenu gažu u životu, ali moram priznati da je sve išlo nekako prirodno od samog početka tako da ne mogu reći da je postojao neki određeni trenutak kad sam shvatila da je to nešto više od hobija. Trenirala sam razne stilove od malena, trudila se i nekako su prilike same počele stizati i nizati se.''

Martina Vuletić - 17 Foto: Instagram

Danas, s bogatim iskustvom iza sebe, mlađoj Martini dala bi savjet koji bi mnoge mogao iznenaditi. Smatra da sama plesna vještina nije jedina ulaznica za uspješnu karijeru.

''Znam da će ovo zvučati malo kontroverzno, ali rekla bih joj da ples nije najbitniji i da ne mora biti najbolja plesačica na svijetu za imati profesionalnu plesnu karijeru. Daleko od toga da vještina mora biti na razini, ali to je nekako selekcija na samom početku pa se lista nastavlja u drugim aspektima. Iskustvo mi je pokazalo kako je važnije prije svega biti dobar čovjek, profesionalan, ambiciozan, snalažljiv, strpljiv, požrtvovan, s dobrim radnim navikama i od povjerenja. Dodala bih i 'da je ugodno biti s tobom u prostoriji' jer raditi s različitim tipovima ljudi nije lako.''

Martina Vuletić - 12 Foto: Instagram

Iza nje su brojne suradnje s regionalnim glazbenim zvijezdama, no jedan nastup posebno joj je ostao urezan u sjećanje.

''Uistinu sam zahvalna na svim suradnjama i prilikama koje sam imala, ali mislim da će mi prvi koncert sa Senidah na Tašmajdanu zauvijek ostati onako uklesan u srcu. Ples mi je uvijek nekako bio spas i bijeg od drugih ne tako lijepih stvari u životu i taj koncert mi je tad bio pravo svijetlo na kraju tunela.''

Martina Vuletić - 2 Foto: Instagram

Martina Vuletić - 6 Foto: Instagram

Iako su koncerti i velike pozornice obilježili njezinu karijeru, najvećim profesionalnim uspjehom ne smatra nijedan nastup, nego povratak nakon teških ozljeda.

''Oporavak nakon prve pa zatim i druge operacije koljena. Trgala sam ACL-ove kao da nema sutra, ali ponosna sam na sebe što nisam potonula i odustala nego se vratila možda i najboljim momentima u karijeri nakon svega.''

Martina Vuletić - 10 Foto: Instagram

Premda je nekoliko puta pomislila da će završiti koncertnu priču, priznaje kako još nije spremna u potpunosti se oprostiti od pozornice.

''Za posljednjih par koncerata ja vičem 'ovo mi je zadnje', ali mislim da nisam spremna još pozdraviti taj dio sebe. Imam ja već godina, pa i ozljeda iza sebe no taj gušt i strast se ne gase. Voljela bih odraditi još koji koncert pred domaćom publikom za oproštaj pa možda krenuti s drugim interesima u životu malo ozbiljnije i intenzivnije.''

Martina Vuletić - 5 Foto: Instagram

Osim na plesnom podiju, Martina je godinama prisutna i na društvenim mrežama, gdje je izgradila zajednicu koja prati njezin svakodnevni sadržaj.

''Jednako kao i ples, sve je došlo nekako prirodno. Ja sam se priključila društvenim mrežama još davne 2014. i radila sam doslovno isto što radim i danas samo bez fakture. Oduvijek volim kameru i lijep sadržaj pa se valjda kroz godine skupilo više istomišljenika na jednom mjestu pa sad zajedno uživamo u svemu što ono nosi.''

Martina Vuletić - 4 Foto: Instagram

Ipak, jasno zna gdje povlači granicu između javnog i privatnog života.

''Rekla bih da ja svoj privatni život čuvam kao zmija noge, pogotovo neke stavove i mišljenja ili pak bližnje kojima javni život jednostavno nije u skladu s njihovim vrijednostima. Ljudi vide otprilike 60% svega i mislim da to nije ništa loše, imam bliske ljude koji me znaju u dušu i to mi je dovoljno. Isto tako se stvarno trudim da sadržaj koji prikazujem većinom bude pozitivan i lijep jer svjesno odlučujem da je moj profil mjesto za to, ne za dramu i skandale.''

Martina Vuletić - 7 Foto: Instagram

Novo poglavlje otvorila je pokretanjem vlastitog modnog brenda ''Vule-Vous'', a zanimljivo je da je upravo druga teška ozljeda bila okidač za ostvarenje dugogodišnjeg sna.

''Zanimljiva činjenica je ta da se moja druga ozlijeda nije dogodila 2022. godine vjerojatno ni ''Vule-Vous'' ne bi ugledao svjetlo dana. Kako vjerujem da se sve događa s razlogom volim se našalit da me Bog natjerao na taj način da realiziram nešto o čemu isto tako sanjam dugi niz godina. Želja mi je bila stvarati zanimljivu multifunkcionalnu odjeću prvo sebi pa drugima i otklanjati sve mane koje sam primjećivala na istima kroz godine i godine naručivanja. Nešto što mogu nositi u dvorani, na kavi u gradu ili u izlasku s naglaskom na udobnost."

Martina Vuletić - 3 Foto: Instagram

Kao i svaki poduzetnički početak, ni ovaj nije prošao bez straha i neizvjesnosti.

''Najveći izazov mi je bilo prebrodit svoj strah hoće li se to drugima svidjeti i hoće li to itko kupovati na kraju dana što mislim da je prirodno i normalno kad ti je stalo do nečega. Najviše me iznenadilo koliku podršku sam dobila od ljudi koje ne poznajem dok su neki koje vrlo dobro poznajem bili tiši nego ikad.''

Martina Vuletić - 11 Foto: Instagram

Za kraj je otkrila i da njezini pratitelji neće još dugo čekati na novitete.

''Napokon izbacujem novu kolekciju bodija s kojima smo i započeli cijelu priču! Zbog koncerata i gustog rasporeda nisam bila u mogućnosti dovoljno se posvetiti vule-vous u posljednjih godinu dana, ali svi imamo jednaka 24 sata u danu i kako ja volim reći 'sve u moje vrijeme'. Nova kolekcija izlazi uskoro tako da pratite društvene mreže i stay tuned!''

Galerija 12 12 12 12 12