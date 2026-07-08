Odmor nakon napornog prvenstva: Edin i Amra Džeko s obitelji uživaju na hrvatskoj obali

Edin i Amra Džeko nakon nastupa nogometaša za reprezentaciju Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu odmaraju u Dubrovniku, odakle su podijelili djeliće svoje ljetne obiteljske idile.

Nakon završetka nastupa reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu, Edin Džeko slobodne je dane odlučio provesti na hrvatskoj obali. Slavni nogometaš sa suprugom Amrom i obitelji odmara u Dubrovniku, a djelić njihove ljetne idile podijelili su i na društvenim mrežama.

Nekadašnja manekenka je na Instagramu objavila nekoliko fotografija i videa iz bisera Jadrana, među kojima se posebno istaknula romantična večernja vožnja skuterom uz dubrovačke zidine.

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Amra i Edin Džeko - 1 Foto: Instagram Screenshot

Amra i Edin Džeko - 2 Foto: Instagram Screenshot

Amra i Edin Džeko - 3 Foto: Instagram Screenshot

Dok je Edin upravljao skuterom, Amra je sjedila iza njega s kacigom na glavi, a u jednom trenutku okrenula se prema kameri i nasmiješila, pokazujući koliko uživa u zajedničkim trenucima.

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Osim romantičnih trenutaka u gradu, Amra je pokazala i kako izgleda njihova svakodnevica na odmoru. Na jednoj fotografiji pozirala je u sportskoj odjeći tijekom vježbanja zajedno s njihovim kćerima, koje su veselo oponašale njezine pokrete, potvrdivši da ni na godišnjem odmoru ne odustaje od zdravog načina života.

"Način odmora je uključen – napokon", napisala je Amra uz objavu

Sudeći prema objavama, obitelj Džeko nakon zahtjevne nogometne sezone i reprezentativnih obveza uživa u zasluženom predahu na jugu Hrvatske, spajajući obiteljske trenutke, rekreaciju i romantične večernje vožnje jednim od najljepših gradova na Mediteranu.

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