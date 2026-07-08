S novih bikini-fotki naše pjevačice iz Grčke teško se skida pogled!

Natalie Balmix ljetne je dane odlučila provesti u Grčkoj, odakle je objavila fotografije u ružičastom bikiniju i oduševila pratitelje koji su je zasuli komplimentima i emotikonima.

Nakon radnih obaveza, koje su uključivale i pjesmu s Majom Šuput Nedovoljno lijep", Natalie Balmix odlučila je napuniti baterije na jednom od omiljenih ljetnih odredišta Hrvata – u Grčkoj.

Mlada pjevačica na društvenim je mrežama podijelila fotografije s odmora kojima je oduševila svoje pratitelje, a u prvom planu našao se njezin ljetni stajling.

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Natalie Balmix - 3 Foto: Instagram

Natalie Balmix Foto: Instagram

Natalie je pozirala na bijelim stepenicama koje vode ravno do kristalno čistog mora, a za opuštanje na plaži odabrala je nježno ružičasti bikini bez naramenica. Gornji dio s naboranim detaljima i visoko rezani donji dio istaknuli su njezinu vitku figuru, dok je modnu kombinaciju upotpunila velikim ružičastim narukvicama i gumicom za kosu u istoj nijansi.

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Na drugoj fotografiji pozirala je na stepenicama s pogledom prema plažnim suncobranima i bistrom moru, uživajući u sunčanom danu i mediteranskoj atmosferi. Raspuštena kosa i prirodan izgled dodatno su naglasili bezbrižan ugođaj njezina odmora.

In Magazin: Natalie Balmix - 8 Foto: In Magazin

Natalie Balmix - 1 Foto: Josip Moler / CROPIX

Objava nije prošla nezapaženo među njezinim pratiteljima, koji su joj u komentarima ostavljali brojne komplimente na račun izgleda. Nizali su se emotikoni srca, vatrice i zaljubljenih pogleda, a mnogi su joj poručili da izgleda prekrasno te da "blista" na grčkom suncu.

Maja Šuput i Natalie Balmix - 2 Foto: Luka Čop

Natalie Balmix - 1 Foto: Instagram

Sudeći prema fotografijama, Natalie je pronašla idealan način za predah od svakodnevice, a odmor uz more očito joj itekako godi prije novih poslovnih izazova.

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