Severina se oglasila nakon oslobađajuće sudske presude, evo što je poručila!

Severina se oglasila na Instagramu nakon nepravomoćne oslobađajuće presude poručivši da "pravda uvijek pobijedi na kraju".

Nakon što je Općinski kazneni sud u Zagrebu donio nepravomoćnu oslobađajuću presudu u postupku koji se protiv nje vodio zbog optužbi za nametljivo ponašanje prema Ljiljani Klinger i Gordani Buljan Flander, Severina se oglasila na društvenim mrežama.

Pjevačica je na Instagramu podijelila niz objava u kojima se osvrnula na sudsku odluku, ali i na događaje koji su prethodili cijelom slučaju.

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Severina - 2 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Severina - 3 Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

"Pravda uvijek pobijedi na kraju, mada bi bilo puno bolje da je pobijedila na početku... U nastavku retrospektiva sustava koji je tada postojao i koji još uvijek postoji i ništa se promijenilo nije...", napisala je Severina uz objavu.

Uz poruku je podijelila niz screenshotova članaka i fotografija kojima je željela podsjetiti pratitelje na slučaj koji je godinama pratio njezinu borbu za skrbništvo nad sinom. Među objavljenim materijalima nalaze se i poveznice iz kojih se mogu vidjeti poveznice njezinog bivšeg partnera Milana Popovića s bivšom zagrebačkom gradskom vlasti, kao i s bivšom ravnateljicom Poliklinike za zaštitu djece i mladeži Gordanom Buljan Flander te ravnateljicom Osnovne škole Ljiljanom Klinger.

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Na njezinu objavu su se javili i brojni fanovi i prijatelji.

"Kakva si ti žena zmaj, kapa do poda!!! Lomi Seve sistem kad ti je Bog dao tu moć, u ime svih onih žena koje ne mogu!", "Visoka moda i VELIKA MUDA", "Svaka ti čast borbena mašino!!!!!! To je majka kraljica", "Severina održala obećanje iz WhatsApp poruka. Majka je majkovala!!", "Ma samo ih kidaj Seve. U ime svih koji nepravdu jos uvijek žive, a nemaju moć da se suprotstave", "Pravda pobjeđuje!", "Bila i ostala LEGENDA i LAVICA!", "Nikada pognuti glavu pred bitangama! Nikada! Poštovanje i samo dalje", stoji među mnogim komentarima na Instagramu.

Severina - 4 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Severina u Ljubljani najavila koncert u Areni Stožice Foto: F.A. BOBO

Podsjetimo, Općinski kazneni sud u Zagrebu nepravomoćno je oslobodio Severinu optužbi nakon što je zaključio da njezino ponašanje ne predstavlja kazneno djelo koje joj se stavljalo na teret.

Zagrebačko Općinsko kazneno državno odvjetništvo teretilo ju je zbog velikog broja poruka koje je tijekom 2021. godine slala Klinger i Buljan Flander, nezadovoljna njihovim postupanjem u postupcima vezanima uz njezina sina.

Severina - 12 Foto: Duje Klaric / CROPIX

Severina Foto: Instagram

Koncert Severine u Samoboru - 8 Foto: Marko Seper/PIXSELL

Presuda još nije pravomoćna, a ostaje za vidjeti hoće li Državno odvjetništvo nakon pisanog obrazloženja uložiti žalbu. U međuvremenu, Severina je svojom objavom dala do znanja da oslobađajuću presudu smatra potvrdom svojih ranijih tvrdnji te je ponovno otvorila pitanje odgovornosti institucija i osoba koje su, prema njezinu mišljenju, bile uključene u slučaj koji je obilježio posljednjih nekoliko godina njezina života.

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