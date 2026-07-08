Privatna strana Marka Livaje: Tko je najveća podrška čovjeku kojeg obožava Split?

Nogomet je i dalje najaktualnija tema u svijetu, ali i na domaćim travnjacima. Bili su bili, vrhovi planina, a bili je i dalje dres Marka Livaje. Tako se ovih dana u Splitu ne prestaje ćakulati o ostanku brončanog reprezentativca u HajDUku. U sljedećim minutama podsjećamo vas na njegovu karijeru u bijelom dresu, ali i privatnu priču. Više o obitelji koja ga je zadržala u Splitu te potpori supruge Iris pogledajte u prilogu koji slijedi.

Jedni oduševljeni, drugi skeptični. Povratak Marka Livaje treninzima nakon što je prihvatio kaznu zbog narušavanja discipline na pripremama u Bledu i dalje su vruća tema među obožavateljima splitskog kluba.

Dok jedni pozdravljaju njegovu odluku, drugi cijelu situaciju promatraju s oprezom.

S godinama je Livaja prirastao u mnogo više od običnog igrača – postao je prepoznatljiv simbol Hajduka i jedna od ključnih figura novije klupske povijesti. Iako najbolji igrač, Bilima ipak nije donio naslov prvaka, no svakako je obilježio jednu eru na Poljudu. S Hajdukom je 2022. osvojio Hrvatski kup, čime je klubu donio prvi trofej nakon devet godina čekanja. Taj su uspjeh ponovili i godinu poslije, oBRAnivši naslov pobjednika Kupa.

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''Dok sam god u interesu, ja ću ostat u klubu, davat svoj maksimum. Sigurno će bit boljih i lošijih trenutaka, bitno je da damo sto posto na terenu'', govori Marko Livaja.



U Hajduku igra posljednjih pet godina, a prije toga imao je bogatu međunarodnu karijeru. Za ostanak u zločestog dečka hrvatskog nogometa u Splitu, kako ga nazivaju, mnogi će reći, zaslužna je supruga Iris. Zbog toga su je obožavatelji kluba i prozvali Kraljicom Torcide.

In Magazin: Iris Livaja - 2 Foto: In Magazin

Marko Livaja - 10 Foto: CROPIX

''Nismo bili ovdje ja 12 godina, ona 7, brzo smo pohvatali konce. Lijepo mi je kući, s familijom. Iako je moja žena očekivala da ćemo ostat samo tri mjeseca na početku pa ćemo opet negdje otić, ali lijepo nam je kao što sam rekao i prije, u svom gradu, svi su nam prijatelji ovdje'', govori Livaja.

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Kada se ovaj par upoznao Iris je bila jedna od najpoznatijih domaćih manekenki, a 1997. postala je i prvom pratiljom Miss Hrvatske.



Razlika od 14 godina između Marka i Iris na početku je bila tema brojnih novinskih članaka, ali i splitskih ćakula. Mnogi nisu vjerovali u uspjeh njihove veze. No sve su to demantirali ljubavlju koja traje više od desteljeća kao i brakom od prije četiri godine.

Marko Livaja - 11 Foto: CROPIX

Marko Livaja - 8 Foto: CROPIX

Kćeri Elizabet danas je deset, a sinu Lorenzu 5 godina. A uz najvažniju ulogu, onu majke, Iris je i uspješna fitness trenerica. Na svojim društvenim mrežama znala je podijeliti i kako izgleda njezin trening u dječjem društvu.



Iris često Marku pruža potporu s tribina, ne krije kako je mnogo toga poodređeno njegovoj karijeri te javno dijeli suprugove uspjehe. Uz njega je bila i na svečanom dočeku u Splitu nakon bronce sa Svjetskog prvenstva u Kataru.

Marko Livaja - 12 Foto: CROPIX

Marko Livaja - 4 Foto: CROPIX

Bez težine, barem se nadamo. Kako stvari sada stoje, Livaja ostaje u Hajduku barem do ljeta sljedeće godine, dokad ga s klubom veže ugovor. Možda mu se upravo datad na Poljudu ostvari i dugo očekivani san – osvojiti naslov prvaka. (Hrvatske)?



''Ja navijam za ovaj klub, moji roditelji, familija, tako da je glupo pitat. Dao bi sve što imam da osvojim trofej s hajdukom'', priznao nam je Livaja.

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