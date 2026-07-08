Ljubav koja ne stari: Daria Lorenci Flatz pokazala poseban trenutak s bakom

Daria Lorenci Flatz raznježila je pratitelje podijelivši simpatičan i emotivan video sa svojom bakom Nadom, koja u 97. godini života i dalje zrači osmijehom i toplinom.

Daria Lorenci Flatz podijelila je na društvenim mrežama dirljiv trenutak sa svojom bakom Nadom, koja je ušla u 97. godinu života.

Simpatičan video njihove svakodnevne razgovorne razmjene oduševio je pratitelje i još jednom pokazao koliko posebna može biti povezanost između bake i unuke.

U videu zvijezda serije "Kumovi" razgovara s bakom, koja je, unatoč poznim godinama, vedra i nasmijana. Dok joj postavlja pitanja kako se osjeća i je li joj vruće, baka Nada odgovara u svom prepoznatljivom duhu, a njihov spontani razgovor obilježen je osmijesima, toplinom i nježnošću.

Daria Lorenci Flatz - 3 Foto: Instagram Screenshot

Daria Lorenci Flatz - 2 Foto: Instagram Screenshot

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Uz video glumica je podijelila i emotivnu posvetu svojoj baki.

"Moja baka Nada. 96 punih godina, u 97-oj... I dalje nasmijana, dočeka me kao da sam njeno dijete, ozari se... Ljubav je najveća", napisala je Daria.

Objava je u kratkom roku prikupila brojne reakcije pratitelja, koji su baki poželjeli puno zdravlja i još mnogo lijepih trenutaka s obitelji.

Daria Lorenci Flatz - 5 Foto: Instagram Screenshot

Daria Lorenci Flatz - 1 Foto: Instagram Screenshot

Daria i inače na društvenim mrežama povremeno dijeli isječke iz privatnog života, no upravo su ovakvi obiteljski trenuci među onima koji najviše dirnu njezine pratitelje. Susret s bakom Nadom još je jednom pokazao da su ljubav, pažnja i zajednički trenuci ono što ostaje najvrjednije bez obzira na godine.

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