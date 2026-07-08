Kći pokojne Ene Begović prisjetila se majke i cijelu Hrvatsku podsjetila na glumičinu ljepotu

Kći prerano preminule glumačke dive Ene Begović obilježila je majčin rođendan emotivnom objavom koja nije ostavila pratitelje ravnodušnima.

Da joj život nije prerano prekinut, legendarna hrvatska glumica Ena Begović danas bi proslavila 66. rođendan.

Jedna od najvećih domaćih kazališnih i filmskih diva tragično je preminula 15. kolovoza 2000. godine u prometnoj nesreći na otoku Braču, svega mjesec i pol nakon što je rodila kćer Lanu. Iza sebe je ostavila supruga Josipa Radeljaka, kćer te bogatu umjetničku ostavštinu, zbog koje se i danas smatra jednom od najvećih hrvatskih glumica.

Lana Radeljak na Instagramu Foto: Instagram

Ove je godine Lana na svom Instagramu obilježila Enin rođendan uz fotografiju na kojoj Ena nasmijana pozira u moru dok joj vjetar raznosi prepoznatljivu dugu plavu kosu. Uz fotografiju je kratko napisala: "Sretan" te dodala emotikon bijelog srca, čime je još jednom dirnula brojne pratitelje.

Lana Radeljak i Ena Begović Foto: Instagram Screenshot

Lana Radeljak - 2 Foto: Instagram

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Ena Begović rođena je 8. srpnja 1960. godine, a glumačku karijeru započela je krajem sedamdesetih godina. Već početkom osamdesetih nametnula se kao jedno od najprepoznatljivijih lica tadašnje jugoslavenske kinematografije zahvaljujući ulogama u filmovima "Pad Italije", "Glembajevi", "Balkan ekspres 2", "Četverored" i brojnim drugim ostvarenjima. Paralelno je gradila i iznimno uspješnu kazališnu karijeru, a mnogi je i danas smatraju jednom od najkarizmatičnijih hrvatskih glumica svih vremena.

Ena Begović - 2 Foto: Cropix

Ena Begović - 3 Foto: Cropix

Njezina smrt potresla je cijelu Hrvatsku, a uspomena na glumačku divu ne blijedi ni četvrt stoljeća kasnije.

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Danas 26-godišnja Lana Radeljak rijetko govori o majci, no u nekoliko je navrata istaknula kako kroz priče obitelji, prijatelja i Eninih kolega nastoji upoznati ženu koju nije imala priliku odrastajući upoznati. Svaka njezina objava posvećena majci izazove brojne emotivne reakcije i podsjeti javnost koliko Ena Begović i dalje nedostaje hrvatskoj kulturnoj sceni.

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