Prošlo je 25 godina od tragedije koja je zavila Hrvatsku u crno: Ovo je priča o nikad prežaljenoj Eni Begović

Na današnji dan obilježava se 25. godišnjica smrti Ene Begović, koja je život izgubila u teškoj nesreći.
Dana 8. srpnja 1960. godine u Trpnju rođena je Ena Begović, jedna od najljepših i najtalentiranijih hrvatskih glumica. Neprežaljena Begović, koja je u kratkoj karijeri ostavila neizbrisiv trag u domaćoj kinematografiji, izgubila je život u prometnoj nesreći na otoku Braču 2000. godine, samo mjesec i pol dana otkako je ostvarila svoj najveći san – postati majkom.3 vijesti o kojima se priča predivna ljubavna priča Makedonski zavodnik oženio je lijepu hrvatsku voditeljicu, a svi još pamte njihovu spektakularnu prosidbu sve zbog nasljedstva?! Strašno! Udovica Elvisa Presleyja optužena da je isključila aparate kćeri živi daleko od hrvatske Kako izgleda kći Arsena Dedića koju je dobio prije ljubavi s Gabi Novak? Udana je za našeg glazbenika
Od ranih dana pokazala je sklonost prema umjetnosti, a njezina karizma bila je toliko snažna da su joj vrata glumačkog svijeta bila širom otvorena već u mladosti.
Ena Begović (Foto: Screenshot) Foto: screenshot
Debi je ostvarila već s 18 godina u kultnom filmu "Okupacija u 26 slika" redatelja Lordana Zafranovića, gdje je odmah privukla pozornost publike i kritike. Nastavila je nizati zapažene uloge u filmovima poput "Pad Italije", "Glembajevi", "Četverored", ali i televizijskim projektima u kojima je uvijek donosila eleganciju i dubinu.
Ena Begović (Foto: Screenshot) Foto: screenshot
Iako joj je film donio slavu, kazalište je bilo Enina prva ljubav. U HNK-u Zagreb ostvarila je niz uloga koje su publiku ostavljale bez daha – od klasičnih Shakespeareovih drama do suvremenih komada, uvijek je unosila duboku emocionalnost, inteligenciju i profinjenost.
Pogledaji ovo inMagazin Kad se dive s crvenih tepiha pretvore u vrijedne domaćice: Bojana oprala prozore, Seve ispekla krumpirušu!
Kolege su je opisivale kao perfekcionisticu, koja je u svaki lik ulazila studiozno i s poštovanjem. Na sceni je bila magnet – kad bi se pojavila, publika nije mogla skinuti pogled s nje. Njezin izgled često se spominjao u medijima, ali oni koji su je poznavali tvrdili su da je iza glamura stajala iznimno obrazovana, duhovita i topla žena s iznimnim osjećajem za pravdu i umjetnost.
Ena Begović - 2 Foto: Cropix
Sve se promijenilo 15. kolovoza 2000. godine. Tog dana, zajedno sa suprugom Josipom Radeljakom, njegovim sinom Leom, svojom majkom Terezom i jednomjesečnom kćerkicom Lanom, uputila se u posjet prijatelju, skladatelju Stipici Kalogjeri. Nesreća se dogodila u mjestu Splitska, gdje su se zaustavili na uzbrdici kako bi Leo prepustio volan ocu. Prilikom izlaska iz vozila automobil je počeo nekontrolirano kliziti unatrag i sletio u provaliju. Ena je zadobila teške ozljede glave i od posljedica preminula sa samo 40 godina.
Ena Begović Foto: Instagram
Svima je poznato da je Ena život izgubila na najgori mogući način, u vožnji od koje je imala veliki strah.
Pogledaji ovo inMagazin Luksuz na moru: Doznajte koliko koštaju ploveće rezidencije za najbogatije!
Galerija 9 9 9 9 9
Bila je to smrt koja je šokirala hrvatsku javnost jer je samo nekoliko tjedana prije glumačka diva ponosno pozirala s tek rođenom kćerkicom Lanom za jedan časopis, ne skrivajući sreću zbog udaje za Josipa Dikana Radeljaka te rođenja kćeri koju je toliko dugo priželjkivala.
Ena Begović - 1 Foto: Cropix
Ena Begović (Foto: YouTube) Foto: Youtube
Ena Begović (Foto: Screenshot) Foto: screenshot
Povodom Majčina dana Lana Radeljak objavila je Eninu dosad neviđenu fotografiju. Više pogledajte OVDJE.
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Znate li tko je on? Ovaj slatki plavušan preslika je svog oca u danima najveće slave
1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Ženstvene obline zvijezde naše serije istaknula je bijela haljina preko badića
Pogledaji ovo Zanimljivosti Za sve ljubitelje romantičnih komedija: Provjerite koliko znate o ovom hit-filmu!