Prošlo je 25 godina od tragedije koja je zavila Hrvatsku u crno: Ovo je priča o nikad prežaljenoj Eni Begović

Na današnji dan obilježava se 25. godišnjica smrti Ene Begović, koja je život izgubila u teškoj nesreći.

Dana 8. srpnja 1960. godine u Trpnju rođena je Ena Begović, jedna od najljepših i najtalentiranijih hrvatskih glumica. Neprežaljena Begović, koja je u kratkoj karijeri ostavila neizbrisiv trag u domaćoj kinematografiji, izgubila je život u prometnoj nesreći na otoku Braču 2000. godine, samo mjesec i pol dana otkako je ostvarila svoj najveći san – postati majkom.

Od ranih dana pokazala je sklonost prema umjetnosti, a njezina karizma bila je toliko snažna da su joj vrata glumačkog svijeta bila širom otvorena već u mladosti.

Ena Begović (Foto: Screenshot) Foto: screenshot

Debi je ostvarila već s 18 godina u kultnom filmu "Okupacija u 26 slika" redatelja Lordana Zafranovića, gdje je odmah privukla pozornost publike i kritike. Nastavila je nizati zapažene uloge u filmovima poput "Pad Italije", "Glembajevi", "Četverored", ali i televizijskim projektima u kojima je uvijek donosila eleganciju i dubinu.

Ena Begović (Foto: Screenshot) Foto: screenshot

Iako joj je film donio slavu, kazalište je bilo Enina prva ljubav. U HNK-u Zagreb ostvarila je niz uloga koje su publiku ostavljale bez daha – od klasičnih Shakespeareovih drama do suvremenih komada, uvijek je unosila duboku emocionalnost, inteligenciju i profinjenost.

Pogledaji ovo inMagazin Kad se dive s crvenih tepiha pretvore u vrijedne domaćice: Bojana oprala prozore, Seve ispekla krumpirušu!

Kolege su je opisivale kao perfekcionisticu, koja je u svaki lik ulazila studiozno i s poštovanjem. Na sceni je bila magnet – kad bi se pojavila, publika nije mogla skinuti pogled s nje. Njezin izgled često se spominjao u medijima, ali oni koji su je poznavali tvrdili su da je iza glamura stajala iznimno obrazovana, duhovita i topla žena s iznimnim osjećajem za pravdu i umjetnost.

Ena Begović - 2 Foto: Cropix

Sve se promijenilo 15. kolovoza 2000. godine. Tog dana, zajedno sa suprugom Josipom Radeljakom, njegovim sinom Leom, svojom majkom Terezom i jednomjesečnom kćerkicom Lanom, uputila se u posjet prijatelju, skladatelju Stipici Kalogjeri. Nesreća se dogodila u mjestu Splitska, gdje su se zaustavili na uzbrdici kako bi Leo prepustio volan ocu. Prilikom izlaska iz vozila automobil je počeo nekontrolirano kliziti unatrag i sletio u provaliju. Ena je zadobila teške ozljede glave i od posljedica preminula sa samo 40 godina.

Ena Begović Foto: Instagram

Svima je poznato da je Ena život izgubila na najgori mogući način, u vožnji od koje je imala veliki strah.

Pogledaji ovo inMagazin Luksuz na moru: Doznajte koliko koštaju ploveće rezidencije za najbogatije!

Galerija 9 9 9 9 9

Bila je to smrt koja je šokirala hrvatsku javnost jer je samo nekoliko tjedana prije glumačka diva ponosno pozirala s tek rođenom kćerkicom Lanom za jedan časopis, ne skrivajući sreću zbog udaje za Josipa Dikana Radeljaka te rođenja kćeri koju je toliko dugo priželjkivala.

Ena Begović - 1 Foto: Cropix

Ena Begović (Foto: YouTube) Foto: Youtube

Ena Begović (Foto: Screenshot) Foto: screenshot

Povodom Majčina dana Lana Radeljak objavila je Eninu dosad neviđenu fotografiju. Više pogledajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Znate li tko je on? Ovaj slatki plavušan preslika je svog oca u danima najveće slave

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Ženstvene obline zvijezde naše serije istaknula je bijela haljina preko badića

Pogledaji ovo Zanimljivosti Za sve ljubitelje romantičnih komedija: Provjerite koliko znate o ovom hit-filmu!