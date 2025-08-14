Kad se dive s crvenih tepiha pretvore u vrijedne domaćice: Bojana oprala prozore, Seve ispekla krumpirušu!

Poznate dame često gledamo kao dive s crvenih tepiha, no jednako su zanimljive u ulozi kućanica. Kako izgleda Severina dok u kućnom izdanju radi pitu krumpirušu, ili pak Bojana Gregorić Vejzović kad pere prozore. Složit ćete se kako su i oni ljudi od krvi i mesa.

Severinu, Ninu Badrić, Maju Šuput i Bojanu Gregorić Vejzović često gledamo kao dive s crvenih tepiha, no jednako su zanimljive i kao kućanice dok peru podove i prozore. Kako izgleda Seve kad doma pravi pitu krumpirušu, Indira dok vježba bez trunke šminke, ili pak Bojana dok glanca prozore – istražio je naš Davor Garić.

Nema tog crvenog tepiha u Hrvatskoj i regiji koji ne obožava Severinu. U glamuroznom izdanju Seve plijeni pozornost gdje god se pojavi, no i dok doma pere podove, teško joj je naći zamjerku.

U kućnom je haljetku ogulila krumpir, nasjeckala luk, razvukla kore i ispekla slasnu deliciju.

''Što ste mislili da ja ne znam ni jaja ispeć. Tu se varate. Čudno je vama da ja gulim krumpir, ali samo vi probajte moju krumpirušu, nećete požaliti'', poručila je Seve.

Snježana Schillinger u glamuroznim je haljinama gotovo svakodnevno, no često pokaže i kako izgleda kad se probudi.

Isto kao i Indira Levak.

''Lijepi pozdrav ekipa, idemo na noge lagane. Nemojte klonuti duhom jer, vjerujte mi, trebamo se okrenuti sebi i raditi na duhu i tijelu. Vježbat ćemo, ali ću vam pokazati vježbe kod kuće! Gledajte, nemam trepavice, nemam frizuru, nemam šminke! Ništa vam nije potrebno, potrebna vam je samo dobra volja. Ajmo!'', poručila je vesela Indira.

''Meni treba pola sata!'' napravim si sama frizuru i šminkam se sama. Ja uopće ne želim trošiti vrijeme na to, to je jedno dva sata gubljenja vremena. Tako kako god da je, moje je'', otkrila je pjevačica.

Kada se slavne Hrvatice u glamuroznim izdanjima pojavljuju na malim ekranima, na njihovu izgledu radi cijeli tim stručnjaka. Koliko je potrebno da se iz kućanica pretvore u dive?

''Jako puno, ovo je ipak profesionalna šminka, ovo su profesionalci, Marko i Mijo, i treba jedno sat i pol vremena'', govori Nina.

''Sve više i više, sve duže i duže. Zato rijetko izlazim u javnost. I zahvalna sam mužu da me voli ovakvu kakva jesam, odnosno ne ovakva, jer ja zapravo ovako ne izgledam, poslat ću ti svoju fotografiju ovako incognito, molim te nemoj je dijeliti, zahvalna sam Enesu da me voli onakvu kakva jesam ujutro'', šali se glumica Bojana.

''Kad idemo na telku onda je sat vremena za moju frizuru pošto iz ničega treba napravit gnijezdo i sat vremena za make up. Kad se šminkamo za neke privatne dosta mu je pola sata jer to onda može i sfušat, šalim se. Možemo bit malo ne toliko detaljni i čisti, ali za televiziju zahtjeva da sve budu baš na svom mjestu jer ide zoom direkt u oko pa da netko ne veli ''kaj je njima bilo'' tako da sat vremena za transformers'', otkrila je Maja Šuput.

''Uvijek je za televiziju šminka jaka i onda ljudi koji me sretnu uživo kažu 'Zašto se šminkate, takvi trebate ići na televiziju!'', ali ne može tako, ljudi bi se prepali'", šali se Nina.

Glumica Bojana Gregorić Vejzović slovi kao domaća modna ikona. Toalete s crvenih tepiha rado zamijeni outfitom za pranje prozora.

''Lakne mi malo kad skinem to sve s glave i kad obučem rukavice za suđe i kad krenem ''Djeco, zašto niste spremili svoje stvari! Idemo, tanjur u sudoper! Naučila sam vas da se tanjur mora staviti u sudoper!'' Tako da sam ja doma uglavnom sluškinja, ali to radim s užitkom!'', šali se Bojana Gregorić Vejzović.

''Baveći se svjetlima pozornice, reflektorima, šminkom, lijepim držanjem, uvijek nekim lijepim outfitom, često se zaobilazi onaj pravi dio mene koji je zapravo takav kakav je, prirodan, što na umu to na drumu'', otkrila je Maja Bajamić.

''Volim kako izgledam bez šminke. Voim hodati svijetom bez šminke zato što sam jako često pod teškom scenskom šminkom, tako da koristim svaku priliku uživati u onom svom prirodnom izgledu'', govori Nina.

Čini se da ćemo slavne Hrvatice sve češće gledati u prirodnijem izdanju, bez tone šminke i kile ekstenzija.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.