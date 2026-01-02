Znate li čiji je ovo sin? Slavni tata punih 14 godina skrivao ga je od javnosti!

Privlači poglede isklesanim tijelom, a iza svega stoji prezime holivudske zvijezde koje svi dobro poznajemo.

Ovaj 28-godišnji mladić privlači poglede na društvenim mrežama zahvaljujući isklesanim mišićima na kojima marljivo radi. Fotografije iz teretane, na kojima se mogu vidjeti snažne ruke, definirana prsa i leđa te intenzivni treninzi, redovito skupljaju tisuće lajkova i komentara.

Upravo zbog takvog sadržaja danas ga prati više od 600 tisuća ljudi, a interes za njegove objave neprestano raste. No, osim impresivne fizičke forme, pažnju javnosti privlači i njegov identitet.

Joseph Baena Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Kći Erosa Ramazzottija o tragediji u Švicarskoj: ''Proganjaju me komentari, pogledajte se u ogledalo''

Njegovo ime je Joseph Baena – a znate li čiji je on sin?

Riječ je o izvanbračnom sinu Arnolda Schwarzeneggera. Poznati snagator Josepha je dobio sa svojom kućnom pomoćnicom Mildred Beanom dok je bio u braku s Mariom Shriver i uspio ga je zatajiti čak 14 godina.

No 2011. godine Los Angeles Times objavio je detalje Arnoldove afere, uključujući i informaciju da ima izvanbračnog sina, čime je narušen njegov ugled obiteljskog čovjeka, a supruga Maria zbog toga se odselila iz obiteljskog doma i podnijela zahtjev za razvod.

Joseph Baena, Arnold Schwarzenegger Foto: Profimedia

Joseph Baena Foto: Instagram

"Jako se dobro sjećam tog dana. Bio sam u osmom razredu i pozvali su me da izađem iz učionice. Vani me čekala moja mama i rekla da moramo ići jer svi znaju tko sam ja i tko mi je otac. Imao sam 13 godina, tijelo mi se transformiralo, um mi se mijenjao, a onda se cijeli život preobrazio pred mojim očima u trenu", ispričao je nedavno Joseph za Men's Health.

Arnold Schwarzenegger, Joseph Baena Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Nekad i sad Zabrinjavajući prizori nekadašnjeg holivudskog ljepotana, problemi oko njega samo se gomilaju

"Trebalo mi je malo da shvatim da ne moram raditi ono što je radio moj tata. Da se ne moram baviti glumom ili bodybuildingom, ali ironično je da se na kraju bavim upravo time. Jako sam motivirana i sretan sam povezanosti s tatom. Ali još sam sretniji što pronalazim radost u onome što radim i što radim upravo ono o čemu sam oduvijek sanjao", priznao je.

Stvari su na početku preljubničkog skandala krenule u pogrešnom pravcu, no Arnold je ipak odlučio sve napraviti kako bi izgradio očinski odnos s Josephom. Osim Josepha, Arnold ima još četvoro djece, Christophera, Patricka te kćeri Katherine i Christine. Zanimljivo je da su Joseph i Christopher vršnjaci i rođeni su u razmaku od samo pet dana.

Prema podacima s IMDb-a, Joseph je krenuo očevim stopama i gradi glumačku karijeru . Prve korake napravio je u kratkom filmu inspiriranom kultnom scenom iz ''Terminatora 2'', a potom se pojavio u filmovima ''Chariot'', ''Bully High'' te u akcijskom trileru ''Gunner''.

1/38 >> Pogledaji ovu galeriju +33 Celebrity Gola Severinina leđa bila su samo dodatni wow-efekt ove prozirne haljine!

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Poznate face zabundale se za izlazak na špicu prve subote u novoj godini, evo tko je sve snimljen!

Pogledaji ovo Celebrity Fatalni Talijan s Eurosonga zaprosio američku glumicu, pogledajte dijamantni prsten!