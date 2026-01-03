Kći Erosa Ramazzottija o tragediji u Švicarskoj: ''Proganjaju me komentari, pogledajte se u ogledalo''

Kći Erosa Ramazzottija na društvenim se mrežama oglasila o velikoj tragediji u Švicarskoj.
Doček Nove godine u švicarskom skijalištu Crans-Montana pretvorio se u nezamislivu tragediju. U razornom požaru koji je izbio u jednom noćnom klubu, više od 40 mladih ljudi izgubilo je život, a mnogi su teško ozlijeđeni.
O velikoj tragediji na društvenim se mrežama oglasila Aurora Ramazzotti, kći televizijske voditeljice Michelle Hunzike i slavnog pjevača Erosa Ramazzottija. Ona je rođena u Švicarskoj, a potresla ju je velika tragedija, kao i komentari na internetu.
"Ova me tragedija proganja, kao i gnjusni komentari ljudi koji ni pred smrću tolikih mladih ne znaju šutjeti. Ti mladi bili su uglavnom maloljetni. Nikad niste bili mladi i neoprezni? Umjesto da pokažu suosjećanje, na internetu se iznose optužbe kojima nedostaje ikakva empatija", napisala je.
''Gledajući snimke, pitanje koje si postavljam jest: zašto nisu odmah primijenjene sigurnosne mjere od strane odraslih prisutnih u tom prostoru, kako bi odmah evakuirali lokal. Mogao je unutra biti vaš brat, prijatelj ili sin. Tim je nepodnošljivije, kriviti maloljetnike za vlastitu smrt nakon što se to dogodilo. S jedne strane, mlađa generacija se optužuje da nema dodira sa stvarnošću, dok s druge strane ljudi ostavljaju komentare koji su potpuno bezobzirni. Bez obzira na to tko čita te riječi: roditelji, braća i sestre, prijatelji žrtava'', dodala je.
Podijelila je i Instagram Story na kojem se vidi da se pojedini pratitelji nisu složili s njom.
"Ne, Aurora, potpuno si u krivu. Ne pokazuješ hrabrost time što si pijana ili se kasno vraćaš kući.Trebala bi upozoravati mlade ljude da ne donose loše odluke, a ne napadati one koji komentiraju'', napisala joj je.
''Nitko ne kaže da je bilo ispravno ostati ondje umjesto pobjeći! Govorim da se to može očekivati od mladih koji nemaju našu svijest o opasnosti, pogotovo ako su bili pod utjecajem alkohola. Živimo u svijetu u kojem odrasli, umjesto da interveniraju, vade svoje mobitele. S obzirom na licemjerje onih koji kritiziraju nešto što i sami stalno ponavljaju, ne mogu šutjeti. Odrasli bi se trebali pogledati u ogledalo prije nego što komentiraju. I kad ste već kod toga: Sram vas bilo'', dodala je Aurora između ostalog.
Na kraju je izrazila dubuku sućut obiteljima žrtava.
''Osjećam bol nesretnih obitelji žrtava i emotivno sam uz njih'', zaključila je.
