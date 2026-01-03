Zimska čarolija Franke i Ćorluke: Mjesto daleko od Lijepe naše ima posebno značenje za nju

Franka Batelić i Vedran Ćorluka otputovali su u New York, a ona se na Instagramu pohvalila nizom fotografija s putovanja.

Franka Batelić na društvenim se mrežama pohvalila prizorima iz New Yorka, gdje je otputovala sa suprugom Vedranom Ćorlukom.

Na Instagramu je podijelila nekoliko fotografija iz grada koji joj, kako kaže, ima posebno mjesto u srcu, a uz njih je napisala i emotivnu poruku.

''New York. Grad u kojem oživiš, trgneš se, inspiriraš svakim korakom. Uzbudljiv, zavodljiv, prepun mogućnosti. Grad koji mi je toliko dao u svim fazama života. I svaki put zna točno što mi treba'', napisala je.

Franka Batelić, Vedran Ćorluka Foto: Instagram

Franka Batelić Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Shrvana glumačka legenda prvi put se oglasila nakon tragične smrti kćeri

Sretna Nova godina svima! Želim vam zdravlje, sreću, ljubav i podršku, hrabrost, slobodu, odlučnost, smijeh, lakoću, puno dobrih projekata, dobre glazbe, umjetnosti u svakom smislu, želim da vas prati sreća, okružuje dobra energija i dobri ljudi i da vas vjetar gura u smjeru u kojem želite i zaslužujete'', dodala je na Instagramu uz prizore iz dalekog grada.

Franka Batelić Foto: Instagram

Galerija 27 27 27 27 27

Pogledaji ovo Celebrity Vruća izdanja usred zime! Nasljednice Kardashianki utegnule se u sićušne i tijesne kreacije

U New Yorku je par gledao predstavu s legendarnim glumcem. Detalje pročitajte OVDJE.

Franka Batelić Foto: Instagram

Doček Nove godine Franke i Ćorluke izgledao je baš posebno, a više o tome pisali smo OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Sve više nalikuju! Princeza Charlotte svojim stajlingom podsjetila na mladost Kate Middleton

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Sevkina haljina za doček bila je pravo remek-djelo, publika je gledala samo u nju

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda brat Alena Vitasovića? U javnosti je snimljen samo jednom