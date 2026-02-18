Filip Juričić pružio potporu za veliki prosvjed: ''Danas se to događa njima, a možda već sutra u našem dvorištu''

Poznati hrvatski glumac Filip Juričić javno je podigao glas protiv izgradnje megafarme pilića u Sisačko-moslavačkoj županiji te na društvenim mrežama pozvao građane na prosvjed zbog, kako tvrdi, ozbiljne prijetnje okolišu i zdravlju lokalne zajednice.

Glumac Filip Juričić na društvenim mrežama javno je pozvao građane na prosvjed protiv izgradnje megafarme pilića u Sisačko-moslavačkoj županiji. Prosvjed će se održati 21. veljače u 10 sati na Trgu kralja Tomislava u Zagrebu.

Juričić je poručio kako je zabrinut zbog, kako navodi, polutajnog načina na koji se projekt provodi te istaknuo kako bi takva farma mogla imati ozbiljne posljedice za okoliš.

Filip Juričić - 1 Foto: Marko Seper/Pixsell

''Dragi ljudi, evo me – šećem peronom, uživam u prekrasnom, sunčanom danu, dišem friški zrak i razmišljam kako ponekad nema ljepše stvari od toga. U isto vrijeme javljaju mi se zabrinuti prijatelji iz Sisačko-moslavačke županije, gdje se na pomalo polutajni način provodi projekt megafarme pilića s potpuno suludim kapacitetima – brojkama koje su u našoj stvarnosti nerealno velike'', rekao je glumac.

Prema njegovim riječima, projekt bi donio veliko opterećenje za cijelu županiju.

''A što te brojke zapravo znače? Znače ogromno zagađenje za cijelu županiju. Radi se o megaprojektu u kojem bi se hrana dovozila izvana, a ono što bi se ovdje proizvodilo – izvozilo bi se van. Netko bi na tome jako dobro zaradio, a nama bi ostalo zagađenje, uništavanje rijeka, uništavanje friškog zraka i prirode – resursa koji će uskoro postati najvrjedniji koji imamo'', poručio je.

In Magazin: Filip Juričić - 6 Foto: In Magazin

Juričić ističe kako nije protiv razvoja i investicija, ali smatra da se oni ne smiju provoditi na štetu okoliša i lokalne zajednice.

''Ljudi su zabrinuti, a zabrinut sam i ja zajedno s njima. Zato se 21. 2. u 10 sati na Trgu kralja Tomislava održava veliki prosvjed protiv izdavanja dozvole za izgradnju te megafarme pilića u Sisačko-moslavačkoj županiji – projekta koji bi ozbiljno narušio floru, faunu i ono najvažnije što imamo: prirodu i friški zrak, sve zbog nečijeg velikog profita. Nismo protiv projekata i razvoja, ali jesmo protiv toga da netko zaradi, a nama uništi prirodu.''

Na kraju je pozvao građane na solidarnost i zajedničko djelovanje.

''Zato vas molim da se odazovemo u što većem broju. Danas se to događa njima, a možda se već sutra dogodi u našem dvorištu. Budimo solidarni i dođimo u što većem broju – 21. 2. u 10 sati na Tomislavcu'', zaključio je glumac.

Video pogledajte OVDJE.

Na prosvjed je sve pozvao i njegov kolega Goran Višnjić. Njegov poziv pogledajte OVDJE.

