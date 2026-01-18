Pretraži
Iznenađenje na profilu Filipa Juričića: Glumac objavio rijetku fotografiju sa starijim sinom

Piše J. C. , Danas @ 10:43 Celebrity komentari
Filip Juričić Filip Juričić Foto: Facebook

Poznati hrvatski glumac Filip Juričić iznenadio je pratitelje rijetkom privatnom objavom koja je u kratkom roku izazvala brojne reakcije.

Filip Juričić podijelio rijetku fotografiju sa sinom Janom
vijesti
Slovenija šalje dva vojnika na Grenland
U sklopu vojne vježbe
Odluka je pala! Susjedi šalju vojnike na Grenland
Provokacija se obila o glavu: Plenkovićev stan ispao 800 eura jeftiniji po kvadratu
TKO SE RUGA
Upao u vlastitu zamku: Plenković se rugao Benčić zbog stana, pa ga razotkrila njegova imovinska kartica
VREMENSKA PROGNOZA: Vraćaju se minusi
VREMENSKA PROGNOZA
Vraćaju se debeli minusi: Evo kada će biti najhladnije
show
zdravlje
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Rado će ga piti i djeca
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
5 namirnica i pića koje treba izbjegavati ako uzimate lijekove za krvni tlak
Prema stručnjacima
5 namirnica i pića koje treba izbjegavati ako uzimate lijekove za krvni tlak
Što je “everything shower” i zašto je postao hit na TikToku?
Oblik brige o sebi
Što je “everything shower” i zašto je postao hit na TikToku?
zabava
Sami napravili svoju ralicu i nasmijali društvene mreže! Pogledajte kako čisti snijeg
Snalažljivo
Sami napravili svoju ralicu i nasmijali društvene mreže! Pogledajte kako čisti snijeg
Horor na prometnicama: Podijelili uznemirujuće prizore od kojih se ledi krv u žilama
Jao...
Horor na prometnicama: Podijelili uznemirujuće prizore od kojih se ledi krv u žilama
"Najljepši izum svih vremena": Nakon njezine objave više ga nikad nećete uzimati zdravo za gotovo
Jeste li znali?
"Najljepši izum svih vremena": Nakon njezine objave više ga nikad nećete uzimati zdravo za gotovo
tech
Je li napokon riješen najveći problem šećera? Nova alternativa mogla bi poprilično promijeniti prehranu
Rezultati su obećavajući
Je li napokon riješen najveći problem šećera? Nova alternativa mogla bi poprilično promijeniti prehranu
VIDEO Ukrajina ima novo i krajnje učinkovito oružje protiv najopasnijih ruskih dronova
Pokretno i superprecizno
VIDEO Ukrajina ima novo i krajnje učinkovito oružje protiv najopasnijih ruskih dronova
Ovu opciju vjerojatno ni ne znate da imate na svom telefonu, a mogla bi ugroziti vašu sigurnost
Isključite je odmah!
Ovu opciju vjerojatno ni ne znate da imate na svom telefonu, a mogla bi ugroziti vašu sigurnost
sport
Srbi potpuno zakomplicirali stanje u skupini A na Euru: Njemačka pred ispadanjem
Kakav ludi rasplet
Srbi režirali kaos u skupini! Njemačka na rubu ispadanja, evo što im treba za prolaz
Dinamo ponovno prodaje igrača na Rujevicu: Rijeka potpisuje Branka Pavića
Dobri odnosi
Novi posao na relaciji Maksimir - Rujevica: Dinamo ponovno prodaje igrača u Rijeku
Prvi remi na Europskom rukometnom prvenstvu: Najmanja država prosula veliku prednost
Na kraju se spašavali
Prvi remi na Europskom rukometnom prvenstvu: Najmanja država prosula veliku prednost
tv
Anketa: Je li ispravno da Alya i Cihan budu zajedno nakon Boranovog povratka?
DALEKI GRAD
Anketa: Je li ispravno da Alya i Cihan budu zajedno nakon Boranovog povratka?
Tko skriva tajnu koja prijeti razoriti sve? Saznajte u novim epizodama serije "Tajne prošlosti"
TAJNE PROŠLOSTI
Tko skriva tajnu koja prijeti razoriti sve? Saznajte u novim epizodama serije "Tajne prošlosti"
Tajne prošlosti: Možda je njezinim mukama došao kraj
TAJNE PROŠLOSTI
Možda je njezinim mukama došao kraj
putovanja
Divlji konji kod Livna: Prizori koji oduzimaju dah
Sloboda
Divlji konji kod Livna: Pogledajte prizore koji oduzimaju dah
Neuspjeli eksperiment: Uzbudljivi talijanski grad u kojem nitko ne želi ostati
Gibellina
Neuspjeli eksperiment: Uzbudljivi talijanski grad u kojem nitko ne želi ostati
Bolje od kruha: Mirisne i brze lepinje s maslacem od češnjaka
Za pola sata
Bolje od kruha: Mirisne i brze lepinje s maslacem od češnjaka
novac
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
Na vrhu Azija
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
Milijarder Larry Ellison promijenio ime jahte kad je shvatio koje je njegovo prikriveno značenje
Ne podržava nacizam
Milijarder Larry Ellison promijenio ime jahte kad je shvatio koje je njegovo prikriveno značenje
Poništen natječaj za izgradnju postrojenja za Imunološki zavod vrijedan 40 milijuna eura
Samo jedan zainteresirani
Poništen natječaj za izgradnju postrojenja za Imunološki zavod vrijedan 40 milijuna eura
lifestyle
Street style Šibenik u uskoj haljini i ženstvenim gležnjačama
Prianja uz tijelo
Šetnja Šibenikom u haljini koja ističe ženstvenu figuru, a gležnjače s potpeticom dodatan su adut
Monika Olujić na premijeri monodrame "Žena, majka, glumica"
Kombinacija za predstavu
Monika Olujić: Tako klasično izdanje začinjeno mrak čizmama zbog kojih zaboravljamo na visoke potpetice
Kako je izgledala kuhinja 1949. godine?
Teško je povjerovati
Internetom kruži video koji je iznenadio mnoge, pogledajte kako je izgledala kuhinja 1949.
sve
Srbi potpuno zakomplicirali stanje u skupini A na Euru: Njemačka pred ispadanjem
Kakav ludi rasplet
Srbi režirali kaos u skupini! Njemačka na rubu ispadanja, evo što im treba za prolaz
Divlji konji kod Livna: Prizori koji oduzimaju dah
Sloboda
Divlji konji kod Livna: Pogledajte prizore koji oduzimaju dah
Dinamo ponovno prodaje igrača na Rujevicu: Rijeka potpisuje Branka Pavića
Dobri odnosi
Novi posao na relaciji Maksimir - Rujevica: Dinamo ponovno prodaje igrača u Rijeku
 
