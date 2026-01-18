Iznenađenje na profilu Filipa Juričića: Glumac objavio rijetku fotografiju sa starijim sinom

Poznati hrvatski glumac Filip Juričić iznenadio je pratitelje rijetkom privatnom objavom koja je u kratkom roku izazvala brojne reakcije.

Poznati glumac Filip Juričić i zvijezda serije Nove TV ''U dobru i zlu'' ugodno je iznenadio svoje pratitelje na društvenim mrežama podijelivši fotografiju sa sinom Janom.

Iako je godinama jedan od najprepoznatljivijih domaćih glumaca, Juričić svoj privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti, zbog čega je ova objava izazvala posebno velik interes i brojne pozitivne reakcije.

Na fotografiji otac i sin poziraju opušteno, a prizor je u kratkom roku prikupio velik broj lajkova.

Iako ne dijeli često obiteljske trenutke, Filip Juričić je ovom fotografijom pokazao da su upravo oni – najvrjedniji.

Osim Jana, Filip sa svojom sadašnjom partnericom Nikom Dogan ima i sedmogodišnjeg sina Lava.

Veljko Srića (Filip Juričić) Foto: Nova TV

U ranijim je intervjuima otvoreno govorio o izazovima i ljepotama obiteljskog života.

"Često me pitaju je li nam, s obzirom na to da smo oboje imali dijete iz prethodnih veza, bilo teže graditi odnos, no ja bih rekao da nam je baš zato bilo lakše. Postojalo je to razumijevanje osobe koja prolazi kroz slično iskustvo, startne pozicije su nam bile iste i to je bilo dobro. Moj sin Jan lijepo se slaže s Nikom, ja se pak nadam da sam dobar očuh njezinoj kćeri Loti. A trudimo se da oboje imaju pravi bratsko-sestrinski odnos s našim zajedničkim sinom Lavom," rekao je jednom prilikom glumac.

Filip Juričić - 1 Foto: Marko Seper/Pixsell

