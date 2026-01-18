Zečić nahvalio Thompsona na koncertu u Splitu: ''Čovjeka treba gledati i učiti''

Koncert Marka Perkovića Thompsona u splitskoj dvorani Gripe među publikom je okupio i Dražena Zečića, koji je nakon nastupa imao samo riječi hvale.

Dražen Zečić našao se među publikom na koncertu Marka Perkovića Thompsona održanom u splitskoj dvorani Gripe.

Nakon završetka nastupa nije krio koliko je impresioniran viđenim. Posebno je istaknuo visoku razinu tehničke izvedbe, snažnu emociju i upečatljiv scenski nastup kolege, naglasivši da je koncert u cijelosti ispunio njegova očekivanja.

Dražen Zečić - 4 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

"Marko to radi najbolje. Tehnika, njegova emocija, to je nešto o čemu se uopće ne treba raspravljati. Čovjeka treba gledati i učiti. Predivno je'', rekao je za portal Dalmacija Danas.

Dodao je kako se prije samog koncerta susreo s Thompsonovim timom, a na pitanje je li sam izvođač zadovoljan sinoćnjim nastupom, kratko je poručio: ''Koliko ja znam, zadovoljan je.''

Dražen Zečić Foto: In Magazin

Pogledaji ovo Zanimljivosti Gdje je danas bivša supruga Michaela Jacksona? Zbog bolesti se povukla iz javnosti

Osim Zečića, na koncertu su bili i gradonačelnik Sinja Miro Bulj, glumac Pere Eranović, Giuliano, Ante Cash i Tiho Orlić, te splitski glazbeni menadžer Ivica Bubalo, kojem se Thompson tijekom večeri i javno zahvalio, što je publika popratila velikim pljeskom.

Marko Perković Thompson - 2 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

"A moram jednoga čovjeka spomenuti, koji je puno zaslužan, ne samo za mene, nego za sve glazbenike u ovom gradu, a posebno u ovoj županiji. Čovjek koji je zadužio sve nas, i ovaj grad i ovu županiju. On je Ivica Bubalo, menadžer nad menadžerima. Pozdravljam ga, znam da je tu s nama. Dragi Ivice, zaslužio si najveća priznanja ovog grada. I hvala ti što si došao večeras ovdje. Neka te dragi Bog čuva u zdravlju i miru. On je napravio jedan od prvih mojih velikih, stadionskih koncerata 2002. godine. On je inicirao i sa svojim prijateljima je i organizirao. Hvala ti Ivice na tom velikom koncertu", poručio je Thompson.

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda "Kumova" otkriva koliko joj serija znači: "Spremam se dočekati penziju"

Fotografije s koncerta pogledajte OVDJE.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Gdje je danas manekenka koja je sama radila šminku jer nije bilo njezine nijanse?

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Celebrity Nakon mnogo boli stigla je sreća: Pjevačica slavnog benda rodila je drugo dijete!