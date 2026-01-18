Zečić nahvalio Thompsona na koncertu u Splitu: ''Čovjeka treba gledati i učiti''

Koncert Marka Perkovića Thompsona u splitskoj dvorani Gripe među publikom je okupio i Dražena Zečića, koji je nakon nastupa imao samo riječi hvale.
Dražen Zečić našao se među publikom na koncertu Marka Perkovića Thompsona održanom u splitskoj dvorani Gripe.3 vijesti o kojima se priča ne vidimo je često Prekrasna kći Stephana Lupina ukrala poglede u rijetkom javnom izlasku ni oblaci nisu smetali Jadranka Kosor na špici s razlogom nije skidala osmijeh, a sve zbog šetnje s posebnom osobom družila se i s papom Franjom Gdje je danas redovnica koja je postala glazbena senzacija? Malo tko bi je prepoznao
Nakon završetka nastupa nije krio koliko je impresioniran viđenim. Posebno je istaknuo visoku razinu tehničke izvedbe, snažnu emociju i upečatljiv scenski nastup kolege, naglasivši da je koncert u cijelosti ispunio njegova očekivanja.
Dražen Zečić - 4 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX
"Marko to radi najbolje. Tehnika, njegova emocija, to je nešto o čemu se uopće ne treba raspravljati. Čovjeka treba gledati i učiti. Predivno je'', rekao je za portal Dalmacija Danas.
Dodao je kako se prije samog koncerta susreo s Thompsonovim timom, a na pitanje je li sam izvođač zadovoljan sinoćnjim nastupom, kratko je poručio: ''Koliko ja znam, zadovoljan je.''
Dražen Zečić Foto: In Magazin
Pogledaji ovo Zanimljivosti Gdje je danas bivša supruga Michaela Jacksona? Zbog bolesti se povukla iz javnosti
Osim Zečića, na koncertu su bili i gradonačelnik Sinja Miro Bulj, glumac Pere Eranović, Giuliano, Ante Cash i Tiho Orlić, te splitski glazbeni menadžer Ivica Bubalo, kojem se Thompson tijekom večeri i javno zahvalio, što je publika popratila velikim pljeskom.
Marko Perković Thompson - 2 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX
"A moram jednoga čovjeka spomenuti, koji je puno zaslužan, ne samo za mene, nego za sve glazbenike u ovom gradu, a posebno u ovoj županiji. Čovjek koji je zadužio sve nas, i ovaj grad i ovu županiju. On je Ivica Bubalo, menadžer nad menadžerima. Pozdravljam ga, znam da je tu s nama. Dragi Ivice, zaslužio si najveća priznanja ovog grada. I hvala ti što si došao večeras ovdje. Neka te dragi Bog čuva u zdravlju i miru. On je napravio jedan od prvih mojih velikih, stadionskih koncerata 2002. godine. On je inicirao i sa svojim prijateljima je i organizirao. Hvala ti Ivice na tom velikom koncertu", poručio je Thompson.
Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda "Kumova" otkriva koliko joj serija znači: "Spremam se dočekati penziju"
Fotografije s koncerta pogledajte OVDJE.
1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Gdje je danas manekenka koja je sama radila šminku jer nije bilo njezine nijanse?
1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Celebrity Nakon mnogo boli stigla je sreća: Pjevačica slavnog benda rodila je drugo dijete!