Bulj zaplesao u sinovim svatovima: ''Kad ženiš najstarijeg sina, a imaš dvi live''

Da i političari znaju zaplesati i dobro se zabaviti, pokazao je sinjski gradonačelnik Miro Bulj objavom sa svadbe svog najstarijeg sina.

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj ponovno je pokazao da ima smisla za humor.

Na svom Facebook profilu nasmijao je brojne pratitelje objavom sa svadbe svog najstarijeg sina Nediljka, gdje je zaplesao.

Uz video je kratko i duhovito poručio: ''Kad ženiš najstarijeg sina, a imaš dvi live''.

Snimka je ubrzo izazvala niz pozitivnih reakcija, a pratitelji su u komentarima pohvalili opuštenu atmosferu, obiteljsko slavlje i gradonačelnikovu spremnost da i privatne, sretne trenutke podijeli s javnošću.

Svadba Nediljka Bulja i Pije Cvitković - 17 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Svadba Nediljka Bulja i Pije Cvitković - 19 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Svadba Nediljka Bulja i Pije Cvitković - 8 Foto: Ante Cizmic/Cropix

''Miro, čestitke, nek im je sritno'', ''Veseli se tata, tako i treba'', ''Svaka čast ljudino'', ''Barem ste iskreni, sretno mladenci'', neki su od komentara pratitelja.

Podsjetimo, Nediljko je jučer pred oltar odveo svoju dugogodišnju djevojku Piju Cvjetković. Više o mladoj Piji koja se može pohvaliti i političkom karijerom čitajte OVDJE.

Svadba Nediljka Bulja i Pije Cvitković - 5 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Svadba Nediljka Bulja i Pije Cvitković - 1 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Veliku fotogaleriju s vjenčanja pogledajte u nastavku.

Galerija 22 22 22 22 22

Na vjenčanju su fotografi prvi put uhvatili i Buljovu suprugu Jelenu, kako ona izgleda pogledajte OVDJE.

Miro Bulj - 2 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

