Emotivne obiteljske scene: Naš zgodni chef pokazao koliko mu znači majka

Poznati hrvatski kuhar Ivan Pažanin ovih je dana raznježio javnost emotivnom objavom na društvenim mrežama, posvećenoj jednoj od najvažnijih žena u njegovu životu, svojoj majci.

Poznati hrvatski kuhar i televizijsko lice Ivan Pažanin ovih je dana na društvenim mrežama podijelio posebno emotivne trenutke iz privatnog života.

Povod je bio rođendan njegove majke, koji je obilježen u krugu obitelji, uz more i puno ljubavi.

Na fotografijama koje je objavio vidi se koliko je slavljenica bila sretna – okružena najmilijima, s rođendanskom lentom i osmijehom koji govori više od tisuću riječi. Posebno su raznježili prizori u kojima Ivan grli i ljubi svoju majku, pokazujući koliko mu obitelj znači.

Uz fotografije, Pažanin je dodao i emotivnu poruku kojom je dirnuo brojne pratitelje.

Ivan Pažanin s majkom - 1 Foto: Instagram

''Mojoj majci sretan rodendan. Volite ih, ljubite, grlite... Srića je u njima!

Hvala im na svemu'', napisao je.

Objava je u kratkom roku prikupila velik broj lajkova i komentara, a pratitelji su se pridružili čestitkama i lijepim željama, ističući koliko su ovakvi iskreni i obiteljski trenuci dragocjeni.

Ivan Pažanin Foto: Bozidar Vukicevic/Cropix

''Sretan rođendan našoj Bebi'', ''Živa bila i vesela'', ''Beba sretan ročkas, živila 100 godina'', ''Ma uvik ka cura'', poželjeli su joj njegovi pratitelji.

Ivan Pažanin Foto: Instagram

