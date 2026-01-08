Dvostruki život sportske legende: Šokantni seks-skandal uništio mu je obitelj i karijeru

Tiger Woods napunio je 50 godina, a njegov je život obilježio seks-skandal o kojemu se i danas priča.

Jedan od najvećih golfera svih vremena, Tiger Woods, 30. prosinca proslavio je 50. rođendan, ali umjesto velike zabave – tada je bilo sve skromno i u tišini. No, zato pravi tulum dolazi tek sada, piše Daily Mail.

Woods 14. siječnja organizira veliku rođendansku proslavu u luksuznom hotelu na Floridi, a sve će biti u znaku glamura, poznatih gostiju i crvene boje.

Na slavnoj listi gostiju našli su se njegovi bliski prijatelji i kolege, među kojima su Justin Thomas, televizijska zvijezda Michael Strahan, te Joe LaCava, čovjek koji je godinama bio uz njega na terenu i nosio mu opremu tijekom mečeva.

Tiger Woods Foto: Afp

Za glazbeni vrhunac večeri zadužen je Jon Bon Jovi, dok će gosti uživati u delicijama inspiriranim poznatim večerama koje je Woods organizirao nakon velikih pobjeda – od sushija i rakova do hamburgera i pomfrita.

Gosti su dobili i poseban zadatak – moraju nositi nešto crveno, u čast Tigerovoj poznatoj crvenoj majici koju je uvijek nosio zadnjeg dana natjecanja. Zabava nosi simboličan naziv "Crveno – slavlje naslijeđa", a imat će i humanitarni karakter. Njegova zaklada, koja obilježava 30 godina postojanja, pokreće kampanju kojom želi prikupiti 50 milijuna dolara za širenje obrazovnih programa.

Tiger Woods Foto: Afp

Inače, Woods je bio idol milijunima – ne samo kao sportska legenda, već i kao uzoran obiteljski čovjek. No ta je slika pukla preko noći, u studenom 2009., kada je javnost saznala za njegov dvostruki život, piše Daily Mail.

Tiger Woods, Elin Nordegren Foto: Profimedia

Samo tjedan dana nakon što je trijumfirao na Australian Mastersu, Tiger je supruzi Elin bio prisiljen priznati da National Enquirer planira objaviti priču o njegovoj tajnoj vezi s Rachel Uchitel. U početku je sve negirao, no Elin je već bila sumnjičava zbog njegova čudnog ponašanja.

Rachel Uchitel Foto: Profimedia

Sumnje su se brzo pretvorile u šok – pronašla je poruke na njegovu mobitelu, uključujući i jednu posve nepoznatom broju s riječima: "Ti si jedina koju sam volio." U naletu bijesa nakon što je sve saznala Elin je sve zapečatila razbijanjem stakala na Woodsovu automobilu – i to njegovom vlastitom golf palicom.

Skandal koji je uslijedio bio je tek početak turbulentnog razdoblja za jednog od najtrofejnijih sportaša u povijesti jer su se javila brojne žena koje su tvrdile da su bile s Woodsom.

Tiger Woods, Elin Nordegren Foto: Profimedia

Američki mediji 2009. su objavili da je golfer bio u redovitom kontaktu s jednom madam koja mu je pronalazila žene za seks. The New York Post otkrio je da je golfer platio više od 60.000 dolara za usluge prostitutki. Supruga se razvela od njega i zaradila oko 100 milijuna dolara zbog predbračnog ugovora, a izgubio je ugovore s brojnim sponzorima, među kojima su bili Gatorade i General Motors.

"Želim se ispričati zbog sebičnog i neodgovornog ponašanja. Bio sam nevjeran, imao afere, varao", rekao je tada Woods, no bilo je prekasno.

Tiger Woods, Elin Nordegren Foto: Profimedia

Golfer je nekoliko puta bio na odvikavanju od seksa. Ukupno se tvrdilo da je Woods varao suprugu, majku njihovo dvoje djece, Sama i Charlieja, s čak 121 različitom ženom, piše Daily Mail.



Tiger Woods Foto: Afp

