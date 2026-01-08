Mišićavi ljepotan i 20 godina mlađa manekenka snimljeni u strastvenom zanosu na plaži!

Channing Tatum i manekenka Inka Williams uživaju na odmoru u Kostariki, a upravo su ih ondje snimili i paparazzi.

Channinga Tatuma paparazzi su uhvatili u strastvenom zanosu s djevojkom Inkom Williams, australskom manekenkom s kojom je u vezi već gotovo godinu dana.

Zaljubljeni par trenutačno se odmara u Kostariki, a njihovi trenuci u oceanu izgledaju poput scene iz romantičnog filma. U jednom trenutku prepustili su se i poljupcu usred mora, potpuno nesvjesni znatiželjnih objektiva.

Channing Tatum, Inka Williams Foto: Profimedia

Inka je nosila ružičasti mini bikini, a miljenik žena mamio je poglede u crnim kupaćim gaćama.

Channing Tatum, Inka Williams Foto: Profimedia

Unatoč razlici od gotovo 20 godina čini se da njihova veza cvjeta. Prvu godišnjicu obilježit će već idućeg mjeseca.

Podsjetimo, ovaj par posjetio je i Lijepu Našu tijekom ljeta 2025. godine, a što ih je posebno oduševilo, saznajte OVDJE.

