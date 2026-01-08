Boris Rogoznica s ruksakom na leđima krenuo u neizvjesnu avanturu: ''Povratnu kartu za Hrvatsku nemam''

Boris Rogoznica krenuo je još jedno putavanje, a njegova objava na Instagramu pomalo je iznenadila njegove pratitelje.

Boris Rogoznica spakirao je samo ono najosnovnije i krenuo u još jednu veliku životnu pustolovinu i, kako kaže, najekstremnije putovanje dosad.

Naime, na Instagramu je objavio fotografiju ispred zagrebačke zračne luke Franjo Tuđman na kojoj je pozirao samo s ruksakom na leđima i širokim osmijehom.

''Da, ovo sam ja...Putovanju se radujem kao pas šetnji. Nisu mi bitni ni luksuz, ni komfor, ni putna klasa. Bitno mi je iskustvo i osobni rast. Bez problema izdržim i lupanje koljena o prednje sjedalo'', napisao je.

Boris Rogoznica Foto: Instagram

''Već treću godinu zaredom mijenjam "januar i bele zimske vragove" za tople tropske krajeve. Ovaj put idem na svoje najekstremnije putovanje do sada. Povratnu kartu nemam, jer ne znam gdje ću biti kad odlučim da je vrijeme za povratak'', dodao je.

''Prtljage nemam, kofera nemam. Samo ovaj ruksak s osnovnim higijenskim i tehničkim potrepštinama, opremom za snimanje i snalaženje u prirodi (madrac na napuhavanje za spavanje, svjetiljka, maska za ronjenje, mačeta, samostrel i sl.) Odjeću ću kupovati putem'', objasnio je Rogoznica.

Boris Rogoznica Foto: Instagram

''Prva postaja je Doha, Katar. Tamo ću se par dana odmoriti i psihofizički pripremiti za nastavak puta prema istoku. Stay tuned - moglo bi biti zanimljivo'', zaključio je na Instagramu.

Nedavno je na Instagramu objavio i prizore s misterioznom ženom. Više o tome pisali smo OVDJE.

