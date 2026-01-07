Svi jedva čekaju novu misterioznu seriju, napravljenu prema najboljoj autorici krimića u povijesti

Serija ''Agatha Christie’s Seven Dials'' vodi nas u srce smrtonosne zavjere skriveno iza glamura 1920-ih.

Ako volite britanske misterije, raskošne kostime i pametne zaplete – ''Agatha Christie’s Seven Dials Mystery'', nova mini-serija na Netflixu, mogla bi biti prava poslastica za vas. Temeljena na istoimenom romanu iz 1929., stiže 15. siječnja u tri napete epizode, a prvi trailer već je zaintrigirao gledatelje diljem svijeta.

Radnja je smještena u Englesku 1925. godine, gdje se na zabavi dogodi tragedija – mladi Gerry Wade pronađen je mrtav, a na njegovom kaminu poređano je sedam satova. Mlada aristokratkinja Lady Eileen "Bundle" Brent, koju tumači Mia McKenna-Bruce, odlučuje otkriti istinu koja će sve promijeniti, piše Daily Mail.

Iako je svi upozoravaju da se kloni istrage – uključujući prijatelje i Scotland Yard – Bundle je uporna.

"Neću stati dok ne dođem do istine", poručuje u traileru.

U seriji glume i Helena Bonham Carter kao njezina majka Lady Caterham te Martin Freeman kao inspektor Battle. Glumačku ekipu predvode i Corey Mylchreest, Edward Bluemel i Nabhaan Rizwan.

"Bilo nam je važno Agathu Christie približiti novoj publici, ali zadržati ono što čini njezin stil prepoznatljivim'', rekla je McKenna-Bruce za Tudum.

Scenarij potpisuje Chris Chibnall, poznat po seriji ''Broadchurch'', dok je režiju preuzeo Chris Sweeney. Izvršna producentica je Suzanne Mackie, koja je radila i na hitu ''The Crown''.

Snimanje je završeno tijekom ljeta 2024. u Ujedinjenom Kraljevstvu i Španjolskoj.

Trailer otkriva sve što očekujemo od Agathe Christie – maskenbale, misteriozne maske, pucnjeve, suze i padove kroz prozor – uz moderan vizualni stil i snažnu žensku junakinju.

