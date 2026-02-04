Gotovo rasprodana Arena Zagreb za duhovno-glazbeni događaj, u tijeku su zadnje pripreme

Tri mjeseca prije održavanja duhovno-glazbeni spektakl Progledaj srcem gotovo je rasprodan, a zbog velikog interesa u prodaji je ostao samo ograničen broj ulaznica za parter Arene Zagreb.

Tri mjeseca uoči održavanja najveći duhovno-glazbeni spektakl u ovom dijelu Europe, "Progledaj srcem", gotovo je u potpunosti rasprodan. Zbog iznimno velikog interesa publike sve tribine Arene Zagreb već su rasprodane, a u prodaji je ostao još samo ograničen broj ulaznica za parter. Takav odaziv jasno potvrđuje koliko publika s nestrpljenjem iščekuje ovogodišnje, ujedno i jedino izdanje "Progledaj srcem".

Organizatori su otkrili: "Mobiteli su nam već počeli zvoniti, traže se ulaznice više, grupe žele doći organiziranim prijevozima i nitko ne želi propustiti ovogodišnje jedino izdanje."

Prilika je jedinstvena – jer dodatnih termina neće biti. Svi koji žele doživjeti večer slavljenja, molitve i glazbe u najvećoj dvorani u Hrvatskoj, imat će priliku to učiniti 16. svibnja od 19 do 22 sata u Areni Zagreb. Mnogobrojna publika: djeca, mladi, generacije obitelji, dolazi iz cijele Hrvatske, kao i inozemstva.

Na pozornici će nastupiti brojna poznata imena: Alan Hržica, Albina Grčić, Amorose, fra Marin Karačić, Stijepo Gleđ Markos i Vanessa Mioč, a svoj duet izvest će i Dominik Lučić i Jakov Jozinović. Večer slavljenja predvodit će i fra Stjepan Brčina te don Roko Kaštelan.

U ozračju zajedništva, tišine i slavljenja svatko će moći zastati, otvoriti srce i učiniti korak koji možda dugo nosi u sebi – korak prema unutarnjoj obnovi, miru i novom početku. Tijekom cijele večeri u predvorju dvorane mnogi će svećenici ispovijedati. Bit će to prilika svima onima koji osjete potrebu da pristupe sakramentu svete ispovijedi.

Ne propustite biti dijelom te večeri, otvorite srce i doživite snagu molitve, glazbe i zajedništva.

