Znate li čija je ovo kći? Tata joj je bivši dinamovac, a mama jedna od najvećih domaćih zvijezda

Ova mlada dama sve više plijeni pažnju gdje god se pojavi, a iza nje stoje itekako poznata imena domaće javne scene.

Na društvenim mrežama posljednjih dana sve češće pažnju privlači ova mlada brineta.

Riječ je o Taishi Drpić, kćeri jedne od najpoznatijih domaćih influencerica i pjevačica Nives Celzijus te bivšeg nogometaša Dina Drpića.

Komentari ispod njezinih fotografija ne prestaju se nizati – pratitelji ističu prirodnu ljepotu, eleganciju i zrelost kojom odiše.

''Najljepša moja'', ''Vrlo lijepa djevojka'', ''Slatka kao i mama'', ''Genetski vučeš na mamicu'', ''Lipotica!'', nahvalili su je u komentarima.

Iako o Taishinom privatnom životu nema mnogo detalja, pratitelji često ističu koliko nalikuje na svoju majku. Fotografije na kojima poziraju zajedno samo potvrđuju njihovu povezanost. Osim zajedničkog vremena u Zagrebu, majka i kći često dijele i kadrove s putovanja, čime pokazuju koliko su bliske.

Osim Taishe, Nives ima i sina Leonea, kojeg je također dobila u braku s Dinom Drpićem. Mladić je preslika svog oca, a kako izgleda pogledajte OVDJE.

"Oni su sad već velika djeca, sin ima 18, kći će uskoro 17, već su to mali ljudi. Naravno da oni iziskuju majčinstvo bez obzira na godine, brigu i imam naviku da moram doći doma, moram im skuhati, provesti s njima neko vrijeme, ne moram, nego želim, ali su već dosta odrasli i odgovorni. Evo, i sad su sami doma jer Dino nije u Zagrebu. Sin se lijepo brine, pohvalio se da je Taishi skuhao bolonjez i da paze jedno na drugo", rekla nam je Nives jednom prilikom.

