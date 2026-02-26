Matija Cvek rastopio pratitelje: Pokazao kćerkicu Lotu za njezin drugi rođendan

Popularni glazbenik Matija Cvek još je jednom pokazao svoju nježniju stranu, a poseban obiteljski trenutak podijelio je i s brojnim pratiteljima na društvenim mrežama.
Pjevač, koji svoj privatni život inače pažljivo čuva od očiju javnosti, objavio je fotografiju svoje kćeri Lote povodom njezina drugog rođendana.
Matija Cvek na Instagramu Foto: Instagram
U Instagram priči Cvek je podijelio preslatku fotografiju djevojčice okružene šarenim balonima, a uz nju je kratko i duhovito napisao: ''Lota: sretan mi rođendaaaan''.
Objavu je dodatno raznježio stihovima pjesme ''Moje'', koju je posvetio kćeri nakon njezina rođenja.
Matija Cvek - 3 Foto: Matija Cvek/Instagram
Matija Cvek - 3 Foto: Instagram
Riječ je o rijetkom uvidu u njegov obiteljski život, koji Cvek uglavnom drži podalje od javnosti. Upravo zato ovakve objave izazovu posebnu pažnju i oduševljenje njegovih obožavatelja, koji su navikli da pjevač privatne trenutke dijeli vrlo suzdržano.
Cvek je Lotu dobio s partnericom Miram o kojoj više možete pročitati OVDJE.
Matija Cvek sa suprugom Foto: Matija Cvek/Instagram
Matija Cvek sa suprugom Miriam i kceri Lotom Foto: Josip Moler / CROPIX
