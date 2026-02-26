Matija Cvek rastopio pratitelje: Pokazao kćerkicu Lotu za njezin drugi rođendan

Popularni glazbenik Matija Cvek još je jednom pokazao svoju nježniju stranu, a poseban obiteljski trenutak podijelio je i s brojnim pratiteljima na društvenim mrežama.

Jedan od omiljenih domaćih izvođača, Matija Cvek, podijelio je s pratiteljima lijep i rijedak obiteljski trenutak.

Pjevač, koji svoj privatni život inače pažljivo čuva od očiju javnosti, objavio je fotografiju svoje kćeri Lote povodom njezina drugog rođendana.

U Instagram priči Cvek je podijelio preslatku fotografiju djevojčice okružene šarenim balonima, a uz nju je kratko i duhovito napisao: ''Lota: sretan mi rođendaaaan''.

Objavu je dodatno raznježio stihovima pjesme ''Moje'', koju je posvetio kćeri nakon njezina rođenja.

Riječ je o rijetkom uvidu u njegov obiteljski život, koji Cvek uglavnom drži podalje od javnosti. Upravo zato ovakve objave izazovu posebnu pažnju i oduševljenje njegovih obožavatelja, koji su navikli da pjevač privatne trenutke dijeli vrlo suzdržano.

Cvek je Lotu dobio s partnericom Miram o kojoj više možete pročitati OVDJE.

