Opasan u kavezu, neodoljiv izvan njega: Tko je mladi borac o kojem svi pričaju?

Dok mu protivnici strepe od njegovih udaraca u kavezu, publika, osobito ženski dio, ne skriva oduševljenje njegovim izgledom i samouvjerenim nastupom.

U svijetu regionalnog borilačkog sporta posljednjih godina jedno ime sve se češće spominje – Marko Bojković. Mladi, karizmatični i nepokolebljivi borac iz Srbije postao je prava senzacija, i to ne samo zbog svojih impresivnih nastupa u kavezu.

Bojković je uspješni MMA borac koji se natječe u lakoj kategoriji. Rođen 2001. godine, vrlo rano je pokazao da je predodređen za velike stvari. Publiku je osvojio agresivnim stilom borbe, brzim nokautima i samouvjerenim nastupom koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Marko Bojković - 5 Foto: Instagram

Marko Bojković - 3 Foto: Instagram

No, osim sportskih rezultata, Marko plijeni pažnju i svojim izgledom. Atletska građa, izražene crte lica i samopouzdanje koje zrači i izvan ringa učinili su ga miljenikom društvenih mreža. Njegove objave redovito prate tisuće fanova, a među njima je, primjetno, velik broj pripadnica ljepšeg spola.

Marko Bojković - 4 Foto: Instagram

Karizma je, čini se, njegov tajni adut. U intervjuima nerijetko pokazuje dozu šarma lošeg dečka, a samouvjereni nastupi i pokoja provokativna izjava dodatno podižu interes javnosti.

Jednom je tako privukao pozornost izjavom o ženama.

Ipak, unatoč medijskoj pažnji, fokus mu ostaje na sportu, treningu i profesionalnom napretku.

Marko Bojković - 1 Foto: Instagram

Privatni život vješto drži podalje od očiju javnosti, što samo dodatno potiče znatiželju. Je li njegovo srce slobodno ili zauzeto, zasad ostaje misterij, a u jednom podcastu otkrio je vrline za koje bi volio da ima njegova odabranica.

Talentiran, ambiciozan i – prema mišljenju mnogih – itekako zgodan, ovaj mladi borac očito je pronašao put do publike i izvan sportskih dvorana. A sudeći po tempu kojim gradi karijeru, o njemu ćemo tek slušati.

