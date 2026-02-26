Legendarni Faruk nakon dugo vremena obratio se javnosti, prošao je kroz teško razdoblje

Nakon razdoblja tišine i borbe sa zdravstvenim problemima, Senad Bašić ponovno se javio svojim obožavateljima i pokazao da ga ni najteži izazovi nisu uspjeli udaljiti od onoga što najviše voli.

Senad Bašić, legendarni Faruk Fazlinović iz kultne serije ''Lud, zbunjen, normalan'', posljednjih je godina rijetko bio prisutan u javnosti.

Razlog su ozbiljni zdravstveni problemi koji su ga, barem nakratko, udaljili od reflektora i kazališnih dasaka. Ipak, ovih dana obradovao je obožavatelje novim videozapisima koje je objavio na Instagramu.

U videima se Bašić obraća svojim pratiteljima smireno i iskreno, pozivajući ih u kazalište, ali i dajući do znanja da, unatoč svemu, ne odustaje od posla koji voli. Osim glumačkih angažmana, Senad uredno obavlja i svoje obveze redovitog profesora na Akademiji scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, gdje predaje glumu i svoje bogato iskustvo prenosi novim generacijama umjetnika.

Rijetki znaju da je on i dio glumačke postave koja igra najdugovječniju predstavu u Bosni i Hercegovini. Riječ je o predstavi ''Umri muški'', koja je nastala 1990., a ovog Valentinova proslavila je 36 godina izvođenja. U predstavi igraju i Tatjana Šojić, poznatija kao konobarica Marija iz ''Lud, zbunjen, normalan'' i Admir Glamočak.

Podsjetimo, Bašić se posljednjih godina suočio s nizom ozbiljnih zdravstvenih izazova. Svojedobno je za IN magazin otvoreno govorio o problemima koji su započeli tijekom boravka u Grazu.

Pogledaji ovo Celebrity Što se dogodilo s Bradom Pittom i zašto ovako izgleda?

"Nitko nije vjerovao da će temperatura s 28 pasti na 5, i da je počeo padati snijeg u Grazu, a ja sam imao ljetni kostim. Zapravo što kažu i doktori, zdrav čovjek bi dobio upalu pluća, a ne u mojim godinama, ja ipak gazim 62. godinu", izjavio je tada.

Prije upale pluća glumac je liječničku pomoć potražio zbog promuklosti. Napravljena mu je bronhoskopija kako bi se isključila sumnja na rak pluća, a liječnici su mu na lijevoj glasnici otkrili leukoplakiju – leziju sluznice usne šupljine. Savjetovana mu je laserska operacija, a glasnica mu je operirana čak tri puta, posljednji put 2019. godine.

U jednom je trenutku priznao kako se zbog gubitka glasa pribojavao da će morati napustiti glumu, što bi za njega, ali i brojne obožavatelje, bio iznimno težak udarac. Srećom, Bašić se uspio oporaviti te danas, iako opreznije nego prije, nastavlja raditi i stvarati.

Pogledaji ovo Celebrity Privatne fotografije bivših zvijezda Kumova otkrile razlog za slavlje!

Njegova nova obraćanja na društvenim mrežama razveselila su publiku koja ga pamti kao duhovitog, britkog i neponovljivog Faruka.

Kako izgleda njegova supruga pogledajte OVDJE.

Glumac koji je glumio njegovog sina Damira u privatnom životu suočio se s ozbiljnim optužbama. Više čitajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Kći Monice Bellucci zapalila društvene mreže fotografijama u čipki i donjem rublju

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Znate li čija je ovo kći? Tata joj je bivši dinamovac, a mama jedna od najvećih domaćih zvijezda

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 Zanimljivosti Opasan u kavezu, neodoljiv izvan njega: Tko je mladi borac o kojem svi pričaju?