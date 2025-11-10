Kako danas izgleda legendarni Faruk? Javio se na Instagramu, iza njega je vrlo teško razdoblje

Poznati glumac dirnuo je svoje pratitelje na Instagramu objavom kojom bodri nove generacije umjetnika.

Senad Bašić, nezaboravni Faruk Fazlinović iz popularne serije ''Lud, zbunjen, normalan'', dugo nije bio prisutan u javnosti, ponajprije zbog zdravstvenih problema koji su ga udaljili od reflektora. No sada se ponovno oglasio – i to putem Instagrama.

Bašić je na svom profilu objavio fotografiju kojom pruža podršku mladim kolegama Irfanu Ribiću i Davoru Goluboviću za njihov kazališni projekt "HOĆU KUĆI".

"Moja iskrena podrška... Želim im uspješnu turneju u BiH", napisao je 63-godišnji glumac i profesor na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu.

Senad Bašić,Irfan Ribić i Davor Golubović Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Špica je na tren utihnula kada se naša pjevačica prošetala u mini suknji!

Ova objava razveselila je njegove brojne pratitelje.

Galerija 14 14 14 14 14

''Genijalac i dva nasljednika'', ''Pozdrav za najboljeg glumca Seada. Svaka čast'', ''Profesore, prava ste podrška mlađim generacijama'', ''Bravo profa, imate prave nasljednike'', ''Legendo'', ''Dižemo se iz pepela, živ i zdrav nam bio Rukfaš'', ''Faruk legendarni, tko bi rekao da je to isti čovjek, a vidi stvarno, isti kao blizanci'', ''Velikani'', dio je komentara ispod njegove objave na društvenim mrežama.

Senad Bašić Foto: Instagram

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate li se Vicky iz hit‑komedije? Izvukla se iz ralja ovisnosti i napokon je na pravom putu!

A tko je njegova supruga i kako izgleda, pogledajte OVDJE.

Senad Bašić Foto: Antonio Balic/Cropix

Podsjetimo, Senad je u zadnjih nekoliko godine imao ozbiljnih zdravstvenih problema.

"Nitko nije vjerovao da će temperatura s 28 pasti na 5, i da je počeo padati snijeg u Grazu, a ja sam imao ljetni kostim. Zapravo što kažu i doktori, zdrav čovjek bi dobio upalu pluća, a ne u mojim godinama, ja ipak gazim 62. godinu", izjavio je Senad za IN magazin svojedobno.

Prije problema s upalom pluća, glumac je posjetio liječnika zbog promuklosti. Napravljena mu je bronhoskopija, jer su liječnici željeli otkloniti mogućnost raka pluća, i tada su mu na lijevoj glasnici otkrili leukoplakiju, takozvanu leziju usne šupljine, pa su mu savjetovali da napravi lasersku operaciju. Glasnica mu je triput operirana, posljednji put 2019. godine, a Senad je otkrio i da se zbog gubitka glasa pribojavao da će se morati povući iz glume.

In Magazin: Senad Bašić - 1 Foto: DNEVNIK.hr

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Kaubojka Maja Šuput: Pogledajte pet metara dug detalj na njoj!

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Popularna Splićanka stala pred oltar: "Da sam znala za koga ću se udati..."

Pogledaji ovo Celebrity Djeluje li vam ovaj gospodin poznat? Već dva puta je bio u Supertalentu!