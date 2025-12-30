Znate li tko je ovo? Njezin smijeh i glas i danas prepoznaju milijuni

Maggie Wheeler, koju mnogi poznaju po ulozi Janice u seriji "Prijatelji", snimljena je u rijetkoj šetnji Los Angelesom.

Ukoliko ste veliki fan serije "Prijatelji", onda ste često u razgovorima s drugima imitirali nazalni glas Chandlerove bivše djevojke Janice kako govori "O moj Bože" (Oh. My. God.).

Nju je kroz deset sezona glumila Maggie Wheeler, koja u stvarnosti ovako ne zvuči, ali ju je ovaj glas učinio jedinstvenom i dovodio u seriju čak i kada smo mislili da je kraj njezinim pojavljivanjima.

Wheeler je ovih dana privukla pažnju rijetkim pojavljivanjem u javnosti, kada se pojavila u opuštenoj šetnji Los Angelesom. Fotografije su odmah probudile nostalgiju među obožavateljima jednog od najomiljenijih sitcoma svih vremena.

Maggie Wheeler danas ima 64 godine, a tijekom karijere duge gotovo četiri desetljeća ostvarila je brojne uloge na televiziji i filmu. Ipak, njezino ime najviše se veže uz lik Janice, povremene djevojke Chandlera Binga, kojeg je glumio pokojni Matthew Perry. Janice je publiku osvojila prepoznatljivim smijehom, visokim glasom i legendarnom rečenicom "Oh. My. God".

U seriji "Prijatelji" Wheeler se pojavila u ukupno 19 epizoda između 1994. i 2004. godine, a iako nije bila dio stalne postave, njezin lik postao je jedan od najupečatljivijih u cijeloj seriji. Glumica je ranije otkrila da je zbog popularnosti Janice često morala ostajati u garderobi kako bi njezin izlazak pred publiku imao što jači efekt.

Wheeler je rođena u New Yorku, a profesionalnu glumačku karijeru započela je početkom osamdesetih godina. Prvu filmsku ulogu ostvarila je 1982. u filmu "Soup For One", nakon čega su uslijedile brojne televizijske i filmske uloge. Tijekom 90-ih pojavljivala se u hit-serijama poput "Seinfelda", "Dosjea X", "L.A. Law", "Ellen" i "Svi vole Raymonda", a glumila je i u filmu "Zamka za roditelje".

Posebno emotivno razdoblje za Maggie Wheeler bilo je nakon smrti Matthewa Perryja u listopadu 2023. godine. Glumica mu se tada javno oprostila dirljivim riječima, istaknuvši koliko joj je značilo zajedničko stvaranje i kreativna energija koju su dijelili na setu.

Zajedno sa suprugom Danielom Wheelerom, s kojim ima dvoje djece, u braku je od 1990. godine, što ih čini jedan od najdugovječnijih parova u Hollywoodu.

Wheeler nije jedina u obitelji koja se bavi glumom. Njezina polusestra s očeve strane je Marina Squerciati, koju ljubitelji serija poznaju po ulozi detektivne Kim Burgess u seriji "Chicago P.D.", a javnost nije znala za njihovu rodbinsku vezu sve do rujna 2019., kada su objavljeni sudski dokumenti u kojima je otkriveno da je Squerciati izvanbračna kći Wheelerinog oca Johna R. Jakobsona.

Unatoč tome što se danas rjeđe pojavljuje u javnosti, Maggie Wheeler i dalje je aktivna u svijetu glume. Nedavno je posudila glas likovima u animiranim projektima, a njezina karijera ostaje snažno obilježena ulogom koja ju je učinila nezaboravnom.

Za brojne fanove "Prijatelja", Janice i njezin legendarni smijeh i dalje su simbol jedne televizijske ere – a Maggie Wheeler dokaz da i sporedni lik može postati ikona pop-kulture.

