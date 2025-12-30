Mlada zagrebačka influencerica podijelila pretužnu vijest: ''Baš u dobra blagdana, nakon duge i teške bolesti...''

U emotivnoj objavi Lada Kušec Deči podijelila je bolnu vijest da je izgubila oca.

Mlada zagrebačka food blogerica Lada Kušec Deči, koju na društvenim mrežama prati velik broj ljudi, tijekom blagdana je otvoreno podijelila bolno osobno iskustvo.

U emotivnoj objavi na TikToku otkrila je da je ostala bez oca, zbog čega joj je blagdansko vrijeme, umjesto radosti, ispunjeno tugom i boli.

''Nakon duge i teške, je*eno teške bolesti, moj tata je umro. I to, eto ti, baš u doba blagdana kad bi svi trebali biti skupa i veselica. Ali ne snimam ovoj video da bih dobila nečije sažaljenje, iako realno kakve komentare dobivam svaki dan, mogla bih ga tražit. Makar i sama znam da se na društvenim mrežama predstavljam kao vesela osoba bez ijednog problema, ja već mjesecima, tj. godinama, proživljavam doslovno noćnu moru. I zato snimam ovoj video, jer znam koliko mi je značilo ne osjećat se sama tokom same dijagnoze, a tako i nakon smrti. I znam koliko bi meni značilo vidjet, na primjer, ovakav video u tim trenucima, stoga ga snimam za sve vas koji ćete ovaj Božić provest bez osobe koja je trebala biti s vama, i za sve vas koji gledate na društveni mrežama kako svi putuju, zabavljaju se, smiju, a vi proživljavate najteži period svog života.''

''Zato vam želim reći, niste sami, ima nas dosta koji proživljavamo jednako takvu noćnu moru. I iz osobnog iskustva se nadam da imate bar jednu osobu na koju se možete osloniti, jer znam koliko to znači ovakvim trenucima. A ako ništa ne prolazite, molim vas, imajte razumijevanje za ljude koji se na prvu možda čine nezainteresirani, ljuti, agresivni, jer nikad ne znate što netko prolazi. Svi to jako dobro skrivamo, evo ja prva'', rekla je.

''Držite se, volite se i iskorištavajte dane jer nikad ne znate koji je posljednji'', poručila je za kraj.

''Moja sućut, Lado'', ''Mislimo na vas'', ''Bravo za snagu i bravo za pokazivanje ranjivosti i da smo svi na kraju dana samo ljudi'', ''Grlim najviše'', utješili su je pratitelji.

Uz ove iskrene riječi, Lada je pozvala na veću obzirnost i međusobno razumijevanje podsjetivši koliko su empatija i suosjećanje važni, osobito u razdoblju kada se često podrazumijeva veselje i blagdanski optimizam.

Inače, Ladu na Instagramu prati 39 tisuća ljudi, a na TikToku 61 tisuća.

