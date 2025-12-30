Idete li? U tijeku su završne pripreme za doček Nove godine na glavnom zagrebačkom trgu

Zagreb se polako, ali sigurno priprema za ulazak u novu godinu, a središnji Trg bana Jelačića već je pretvoren u veliko gradilište na kojem nastaje pozornica za najluđu noć u godini.

Na Trgu bana Jelačića u Zagrebu u punom su jeku pripreme za veliki doček Nove godine. Fotografije snimljene na središnjem gradskom trgu otkrivaju užurbanu atmosferu iza kulisa – tehničke ekipe postavljaju impozantnu pozornicu, rasvjetu, razglas i videozidove, a kamioni s opremom i sanduci s tehnikom izmjenjuju se na glavnom gradskom platou.

Pozornica za doček Nove godine u Zagrebu - 8 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Pozornica za doček Nove godine u Zagrebu - 6 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Metalne konstrukcije, kabeli i zaštitne ograde jasno daju do znanja da Zagreb spremno ulazi u završnicu još jedne godine.

Pozornica za doček Nove godine u Zagrebu - 7 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Pozornica za doček Nove godine u Zagrebu - 5 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Pozornica za doček Nove godine u Zagrebu - 4 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Na sam doček Zagrepčane i njihove goste očekuje bogat glazbeni program s kombinacijom alternativnog, urbanog i regionalno popularnog zvuka. Na pozornici na Trgu bana Jelačića nastupit će redom Idem, Luzeri, Elemental i Dubioza kolektiv, koji će svojim energičnim koncertima ispratiti staru i uvesti publiku u novu godinu. Cijelu večer vodit će Martina Validžić, novinarka i autorica putopisnih dokumentaraca, koja će se pobrinuti za dobru atmosferu i povezati nastupe izvođača.

Pozornica za doček Nove godine u Zagrebu - 3 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Program dočeka na Trgu bana Jelačića:

19:30 – Idem

20:45 – Luzeri

22:00 – Elemental

23:30 – Dubioza kolektiv

Dok se navečer priprema veliki glazbeni spektakl za odrasle, Zagreb nije zaboravio ni na one najmlađe. Na Trgu Petra Preradovića organiziran je doček dječje Nove godine uz koncert Bojana Jambrošića i njegove goste, a program će voditi Miro Čabraja. Vesela glazba, odbrojavanje i blagdanski ugođaj obilježit će prijepodne u samom srcu grada.

Program dočeka na Trgu Petra Preradovića:

11:30 – Bojan Jambrošić i Dječji zbor Zagrepčanke i dečki

12:00 – Doček dječje Nove godine

12:05 – Bojan Jambrošić i Dječji zbor Zagrepčanke i dečki

Pozornica za doček Nove godine u Zagrebu - 2 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Zagreb je tako i ove godine pripremio raznolik i bogat doček za sve generacije – od dječje euforije u podne do velikog večernjeg slavlja uz glazbu i ples na glavnom gradskom trgu.

Pozornica za doček Nove godine u Zagrebu - 1 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

