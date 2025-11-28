Zna se tko će u Zagrebu nastupati na dočeku Nove 2026.!

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je program dočeka 2026. na središnjem zagrebačkom trgu.

Grad Zagreb i ove je godine pripremio bogat program za doček Nove 2026., uz velike zvijezde i popularne zagrebačke bendove, koji će u novu godinu uvesti sve koji na Staru godinu dođu na Trg bana Jelačića.

"Nakon sjajnih izvođača prošle godine Zagrepčanima i svim gostima i ove godine donosimo program ispunjen vrhunskom glazbom koju će izvoditi nove i već etablirane zvijezde: LUZERi, IDEM, Elemental i Dubioza kolektiv", najavio je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba u službenom priopćenju.

Voditeljica novogodišnjeg programa bit će Martina Validžić.

Zagrepčani će tako i ove godine imati priliku dočekati Novu godinu uz vrhunske glazbenike, nastavljajući niz izvođača od Psihomodo Popa, preko Pips, Chips i Videoclipsa, Leta 3 pa do Miach, Grše, Hiljsona Mandele, Josipe Lisac i Baby Lasagne, koji su uveli u prethodne četiri nove godine.

"Uvjereni smo da će sve generacije Zagrepčana i Zagrepčanki, kao i svi posjetitelji, uživati u programu, čije detalje ćemo komunicirati na vrijeme", dodao je gradonačelnik Tomašević.

IDEM Foto: PR

Dubioza Kolektiv - 5 Foto: Cropix

Elemental (FOTO: Kristijan Smok)

Grad Zagreb već treću godinu zaredom organizira i Dječji doček Nove godine, koji će se održati 31. prosinca od 11.30 na Trgu Petra Preradovića. Uz pjesmu i ples te koncert Bojana Jambrošića, sjajnog Joje iz dječje emisije te goste iznenađenja mališani će odbrojavati posljednje sekunde prije podneva, a točno u 12 sati dočekat će "malu" Novu godinu uz prigodne scenske efekte i voditelja Miru Čabraju.

Program dočeka Nove godine organiziraju Grad Zagreb i Turistička zajednica Grada Zagreba, a u realizaciji programa Dječje nove godine sudjeluje Kulturni centar Travno.

