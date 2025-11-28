Blagdanska čarolija: Maja i Šime novim prisnim fotkama pokazali da ljubav cvjeta

Blagdanska čarolija i glamur isprepleli su se na jednom božićnom druženju gdje su pažnju plijenili Maja Šuput i Šime Elez u društvu Jakova Jozinovića.
Među uzvanicima je posebno oduševila Maja Šuput, koja je stigla u društvu svog partnera Šime Eleza.
Maja je zasjala u efektnoj zlatnoj kombinaciji – metalik korzetu koji je naglasio njezinu figuru te elegantnim širokim crnim hlačama. Look je upotpunila chic torbicom u istom zlatnom tonu i crnim kaputom, koji je djelovao kao savršen kontrast raskošnoj boji njezinog outfita. Svojim prepoznatljivim stilom još je jednom dokazala zašto je jedna od najbolje odjevenih domaćih zvijezda.
Maja Šuput Foto: Instagram
U Maju su ponovno bile uprte sve oči, no svi su gledali i u Šimu koji je na bijele hlače i dolčevitku kombinirao crni baršunasti sako.
S popularnim hrvatskim parom pozirao je i mladi Slavonac koji je trenutno najveća zvijezda regije, Jakov Jozinović. Inače, Šuput je prije četiri godine predvidjela slavu ovom mladiću, više pročitajte OVDJE.
Maja ŠupuT, Šime Elez i Jakov Jozinović Foto: Instagram
Inače, ovih se dana počelo šuškati o vezi Maje i Šime nakon što već neko vrijeme nisu podijelili zajedničke fotografije. Šime je glasine prekinuo na humorističan način, a više pogledajte OVDJE.
Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram
Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram
Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram
Da ljubav cvjeta potvrdio je i ovaj izlazak na božićnu zabavu.
