Sjećate li je se? Mnogi ju pamte po ulozi u hit komediji sa Schwarzeneggerom!

Pamela Reed, koju mnogi pamte po ulozi detektivke Phoebe O'Hare iz filma "Policajac iz vrtića", snimljena je u jednom od rijetkih izlazaka.

Jedna od omiljenih glumačkih ikona osamdesetih i devedesetih, Pamela Reed iznenadila je javnost kada se prije nekoliko dana pojavila u rijetkom izlasku u Los Angelesu.

Zvijezda koja je mnogima obilježila djetinjstvo komedijama poput hit komedije "Policajac iz vrtića", pokazala je da i u 76. godini izgleda odlično.

Galerija 3 3 3 3 3

Pamela Reed - 2 Foto: Profimedia

Reed je snimljena kako obavlja svakodnevne zadatke, obučena u elegantan sivi kaput i crne tajice — daleko od ekscentričnih kostima u kojima je publiku nasmijavala uz Robina Williamsa u "Prodavač Cadillaca" ili prapovijesne odjeće iz filma "Pleme špiljskoga medvjeda".

Jeste li gledali "Policajca iz vrtića"? Da, svaki put na TV-u!

Možda jednom

Nikad pogledao Da, svaki put na TV-u!

Možda jednom

Nikad pogledao Ukupno glasova:

Pamela Reed - 5 Foto: Profimedia

Najviše je ostala zapamćena po ulozi detektivke Phoebe O’Hare, partnerice Arnolda Schwarzeneggera u hit-komediji iz 1990. godine, a u mnogim intervjuima i sama je priznala kako ju ljudi najviše pamte upravo po toj ulozi.

"Ne postoji projekt zbog kojeg mi se ljudi toliko često obraćaju — na ulici, u trgovini, u restoranu… uvijek s istim oduševljenjem: "Gledali smo ga opet sinoć!"", ispričala je Reed 2020., dodavši kako joj najviše citiraju legendarnu repliku "Nisi tako opak bez svog auta, a?".

Pamela Reed - 4 Foto: Profimedia

Pamela Reed - 2 Foto: Afp

Pogledaji ovo Zanimljivosti Naš voditelj napravio je iznimku i pokazao sina, razlog je poseban i hvale vrijedan!

Glumica se prisjetila i omiljenih scena, uključujući onu u kojoj Schwarzenegger umalo upuca njezina dečka jer misli da je uljez, a za scenu u kojoj je glumila Kimbleovu sestru, imitirajući austrijski naglasak, pripremao ju je nitko drugi nego austrijski snagator.

"Nisam htjela da me čuje kako imitiram njegov naglasak unaprijed. Kad smo počeli snimati, toliko se smijao da smo morali snimati bezbroj puta", ispričala je Reed, koja je za Schwarzeneggera imala samo riječi hvale: "Bio je divan, velikodušan i spreman probati sve. Zaista sjajan partner."

Pamela Reed - 1 Foto: Profimedia

Pamela Reed - 1 Foto: Afp

Pamela Reed iza sebe ima dugu i raznoliku karijeru od filmova "Junior", "The Best of Times", "Bean", "Proof of Life", pa sve do serija "Grand", "The Home Court", "The Simpsons" (u kojoj je posuđivala glas) i "Parks and Recreation", gdje je glumila majku Leslie Knope. Izvan kamera živi mirnim obiteljskim životom, a od 1988. je udana za redatelja Sandyja Smolana, s kojim je posvojila dvoje djece.

Unatoč godinama i povučenijem životu, Pamela Reed i dalje plijeni pažnju, ovaj put zbog nevjerojatno mladolikog izgleda koji je razveselio mnoge obožavatelje koji su odrasli uz njezine komedije.

Kako danas izgleda Milo Hughes, pogledajte OVDJE.

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Zanimljivosti Znate li tko je ovo? Iza ove šokantne maske krije se kći holivudske legende

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Laura Gnjatović objavila fotografije u badiću s egzotične destinacije: ''Skulptura od djevojke!''

Pogledaji ovo Celebrity TikTokerica s 12 milijuna fanova slomljena nakon tragičnog gubitka: "Izgubili smo je..."

Pogledaji ovo Celebrity Ni rijetka bolest nije slomila Celine Dion: Nova snimka sve je iznenadila!