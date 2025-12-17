Nepoznati detalji početaka veze Williama i Kate: Zašto je princeza odbila provesti Božić s kraljevskom obitelji?

Kate Middleton od samouvjerene djevojke koja je odbila Božić s kraljevima bez prstena do buduće kraljice koja je osvojila kraljicu jednostavnim, domaćim darom.

Danas je poznata po svojoj smirenosti i odmjerenosti u javnosti, no prva službena pojava Kate Middleton s kraljevskom obitelji 2006. godine otkriva sasvim drugačiju stranu buduće princeze.

Tada 24-godišnja Kate, koja je onda već nekoliko godina bila u vezi s princom Williamom, pojavila se na njegovoj svečanoj vojnoj paradi u Sandhurstu u društvu kraljice Elizabete II. Iako nije bila navikla na reflektore, pažnju javnosti brzo je privukla spontanim komentarom o Williamu u uniformi, kojeg su zabilježili čitači s usana, piše Daily Mail.

"Obožavam uniformu – tako je, tako seksi", rekla je uz smijeh.

Iako je u to vrijeme već imala posebnu ulogu u Williamovu životu, Kate je odbila poziv da Božić provede s kraljevskom obitelji u Sandringhamu, jer, kako je navodno rekla, nije htjela sudjelovati u takvom događaju bez prstena na ruci. Umjesto toga, blagdane je provela s roditeljima, a William se, unatoč planovima, nije pojavio na dočeku Nove godine. Odluku je, piše Tina Brown u knjizi The Palace Papers, donio nakon razgovora s ocem Charlesom i kraljicom, koji su savjetovali da je prerano za takav korak s obzirom na medijski pritisak.

Ubrzo nakon toga, par se nakratko razišao, no pomirili su se uz Katein ultimatum – ili će se William potpuno posvetiti vezi ili će prekinuti.

Kate se tek 2011. godine prvi put pridružila kraljevskoj obitelji na Božićnom slavlju u Sandringhamu, nakon vjenčanja. Te godine suočila se i s izazovom što pokloniti kraljici. Rješenje je našla u toploj, obiteljskoj gesti te je napravila domaći chutney po receptu svoje bake. Dar je bio pun pogodak, a Kate je kasnije priznala kako ju je razveselilo kad je vidjela chutney na stolu idućeg dana.

Godinama kasnije, u studenom 2023., Kate je na komemoraciji za Dan sjećanja ponovno nosila isti šešir s crnom mašnom koji je imala na Williamovoj vojnoj paradi 2006. – tiha, ali snažna modna gesta koja je pokazala koliko je daleko stigla.

Od mlade djevojke koja je spontano komentirala Williamovu uniformu do buduće kraljice čiji je svaki korak odmjeren i simboličan,a priča o Kate Middleton jedno je od najzanimljivijih kraljevskih putovanja našeg vremena.

