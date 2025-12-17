Mia Kovačić o večeri koja spašava živote već 20 godina: ''Osjećaj je uvijek gorko-sladak''

Već godinama je jedno od prepoznatljivih lica humanitarnog koncerta Želim život, a ove se zime ponovno vraća u ulogu voditeljice događaja koji spaja emociju, zajedništvo i nadu. Mia Kovačić i ove godine bit će dio večeri koja podsjeća koliko malo treba da bi se nekome promijenio život — i zašto je važno tu poruku iznova prenositi.

Humanitarni koncert Želim život i ove je godine imao prepoznatljivo lice — Miju Kovačić, koja već gotovo godinama sudjeluje u ovom projektu. Za nju taj koncert nije samo televizijski događaj, već duboko emotivan trenutak koji sa sobom nosi odgovornost, ljubav i kontinuitet.

Kako sama ističe, biti dio ove priče za nju ima posebno značenje:

"Zaista mi je izuzetno biti dio ovog projekta jer to znači jednu konzistentnost i jednu ljubav prema nečemu što traje već dugi niz godina, ja koncert vodim već 14 godina, a ukupno je prisutan 20 godina i to je po meni jedna od najtransparentnijih zaklada koja postoji. Općenito, taj koncert je samo vrhunac onoga što se cijele godine radi, što se promiče, kako se doktori šalju na edukacije i kako se pomaže ljudima, stoga biti produžetak svega toga za mene je izuzetno velika čast i svaki put u tome zaista uživam. Istina je da se uvijek miješaju lijepi osjećaji jer je to blagdansko vrijeme i zajedništvo je u zraku, ali istovremeno postoji i neka tuga jer nas je Ana Rukavina napustila i samim time pokrenula cijelu ovu lavinu, tako da je taj osjećaj uvijek gorko-sladak."

Pripreme za ovako snažan događaj, objašnjava Mia, nikada nisu individualne, već timske, a emocije su neizostavan dio cijele večeri.

"Pripreme su uvijek, naravno, timske, sa suvoditeljima i našom urednicom, i uvijek se pripremamo tako da znamo tko će biti u call centru, tko su izvođači i kako sve to prilagoditi stvarnim okolnostima na licu mjesta. Naravno, uvijek se vidi tko je razgovorljiviji, tko nije, ali imaš neke svoje go-to pitalice kojima možeš opustiti sugovornike jer moraš paziti da ljudi u call centru rade svoj posao, da se javljaju na telefone, ali i da se emotivno malo više otvore."

Mia Kovačić Foto: Nova TV

Posebno emotivni trenuci, priznaje, uvijek su vezani uz obitelj Rukavina.

"Naravno, najdirljiviji trenutak je obraćanje mame Marije Rukavine ljudima na trgu, ali i nama u call centru jer ne mogu ni zamisliti što to znači za jednu majku koja sve to konstantno proživljava i nosi u mislima, i Anu i cijelu ovu priču, a onda i pojavljivanje ostalih članova obitelji, što sigurno nije nimalo lako, ali uvijek moraš imati na umu da je to za jedan viši cilj, pa je i taj osjećaj opet gorko-sladak."

Iako koncert traje jednu večer, Mia ga ne doživljava klasično, jer se najveći dio njezina posla odvija iza kulisa.

"Što se samog koncerta tiče, ja ga zapravo ne mogu pamtiti na klasičan način jer mi svoj dio posla radimo u call centru, tako da koncert vidimo samo djelomično preko monitora, ali atmosferu itekako osjetimo preko izvođača koji dolaze u call centar."

Upravo ta energija, kaže, razlog je zašto joj je važno godinu završiti upravo ovim projektom.

"Preko njih se osjeti energija i atmosfera s Trga, i svake godine ima nekoliko tih lijepih trenutaka jer se ljudi u blagdansko vrijeme ipak opuste i prepuste nekim ljepšim emocijama, a upravo je to jedan od razloga zašto volim zaokružiti i završiti godinu s ovako prekrasnim projektom."

Mia Kovačić Foto: Nova TV

Mia naglašava i koliko je važno da ovakve akcije ostanu dio naše tradicije, osobito u blagdansko vrijeme.

"Jako je važno da ovakvi projekti ostanu dio naše tradicije jer je važno da se ljude, pogotovo u blagdansko vrijeme, podsjeti da postoje oni kojima nije lijepo ili kojima je ovo razdoblje izazovno."

Empatija, kaže, mora biti u središtu svega.

"Uvijek treba imati na umu da svatko vodi neke svoje osobne bitke, bilo zdravstvene, bilo poslovne ili privatne, i zato trebamo imati puno više ne samo razumijevanja nego i empatije i ljubavi te biti blaži i nježniji, ne samo prema drugima nego i prema sebi."

Blagdani su za Miju vrijeme kada, nakon intenzivnog poslovnog ritma, nastoji usporiti i vratiti se obitelji.

"Mislim da svi koji radimo u javnoj sferi blagdane uglavnom provodimo radno i onda, kada se odrade svi eventi, projekti i finala raznih emisija, kao što je meni bilo i finale ‘Startaj Hrvatska’, čovjek jedva čeka biti u toplini svog doma i među najdražima."

Mia Kovačić Foto: Nova TV

Posebno joj je važno okupljanje na Badnjak.

"Svake godine volim biti kod roditelja na Badnjak, biti zajedno sa sestrom i prijateljima jer su ta druženja i konekcije s ljudima koje voliš najbitnije."

Najdraži božićni običaj, priznaje, nije se promijenio od djetinjstva.

"Definitivno okupljanje obitelji na Badnjak, taj cijeli dan kada završiš posao ili ako taj dan nemaš posao još bolje, i kada je atmosfera u gradu posebna, ljudi su veseli i pozitivni."

Usporavanje u prosincu smatra nužnim.

"Izuzetno mi je važno jer smo kroz godine navikli stalno juriti i tempo posla to često diktira, ali mislim da je jako važno ukrasti vrijeme za sebe, za obitelj i prijatelje, vratiti se korijenima i usporiti."

Na djetinjstvo je i danas vežu mirisi i mali rituali.

Mia Kovačić Foto: Nova TV

"Božić i Badnjak za mene imaju poseban miris, miris topline, kolača i bora, i mislim da je upravo taj miris ključna stvar."

Osvrćući se na godinu iza sebe, Mia je zaključila da joj je donijela i izazove i lijepe trenutke.

"2025. godina bila je vrlo simpatična godina, bilo je tu naravno izazova, i zdravstvenih i poslovnih, ali ono što je meni uvijek najvažnije jest da se na kraju sve dogodilo onako kako se trebalo dogoditi."

Ponosna je na kontinuitet i odnose koje njeguje.

"Ponosna sam na konzistentnost i na ljude kojima sam okružena, ne samo u privatnoj nego i u poslovnoj sferi, jer kad imaš takav kontinuitet u životu, to znači da nešto radiš dobro."

Za budućnost nema klasične novogodišnje rezolucije.

"Za mene je najbitnije postići svoj mir i unutarnje blagostanje."

A svoju poruku gledateljima i svima koji će pratiti koncert Želim život zaključila je jednostavno i snažno:

"Svima koji će nas pratiti danas na malim ekranima u 20:20h želim prije svega reći jedno veliko hvala. Dok nas pratite, okrenite koji put 060 9000, jer je to izuzetno važan novac koji ide za edukacije, za pacijente i za Zakladu, gdje se ne pronalaze samo lijekovi nego i nova nada i daje se prilika za novi i bolji život."

